Licia Colò accende la polemica: “Fatta fuori dalla Rai, ecco perché”

Per anni è stata un volto Rai alla guida di programma come Geo e Alla Falde del Kilimangiaro poi improvvisamente i telespettatori l’hanno vista su La7 al timone di Eden ed adesso dopo anni di silenzio,La decisione di lasciare l’azienda dopo anni non è stata sua ma dei vertici ed adesso

La conduttrice attualmente in onda su La7 con le repliche di Eden ha concesso una lunga intervista a L’Arena e specificato di non aver lasciato la Rai per sua scelta: “In realtà mi hanno fatta fuori, come si dice in gergo. Però non sono stata zitta. Sarebbe stato più semplice farlo e aspettare perché molti mi dicevano che i direttori vanno e vengono. Ma non ho avuto pazienza e l’ho pagata”. Non è scesa nei dettagli e non ha rivelato bene cos’è successo, tuttavia ha ammesso di non essersi per nulla pentita della scelta fatta e di non aver perso telespettatori: “Mi sento un po’ come la ‘signora in giallo’ che va sempre bene perché qualcuno che la guarda lo trovi sempre.”

Licia Colò e il ricordo di Maurizio Costanzo: “Diede buoni consigli”, retroscena svelato

Polemiche a parte, durante l’intervista a L’Arena, Licia Colò ha ripercorso la sua vita sia privata che professionale. Per quanto riguarda la sua carriera un particolare ringraziamento lo ha rivolto a Maurizio Costanzo che annovera tra i suoi maestri e sul quale ha svelato un retroscena: “Mi dette buoni consigli e mi permise, in uno spazio molto piccolo a ‘Buona Domenica’, di fare interviste.” Sulla sua vita privata, invece, per anni è stata al centro del gossip per la sua storia con Nicola Pietrangeli che all’epoca fece scalpore per i trent’anni di differenza. Successivamente, invece, è finita al centro di malelingue per aver intrapreso una relazione con un uomo molto più giovane di lei e per questo ha concluso: “Stereotipi che fatichiamo a superare. Un uomo nella sua vita privata può fare quello che vuole, una donna no. Sono sempre pronti a criticarla: non va bene questo e nemmeno quello”

