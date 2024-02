Fatto Quotidiano accusa Repubblica: “Ha censurato Ghali”/ La replica “Non aveva risposto a domanda su Hamas”

Scontro tra Repubblica e il Fatto Quotidiano su Ghali. Tutta colpa di una presunta censura. In un articolo il Fatto ha raccontato che ai piani alti del giornale diretto da Maurizio Molinari è stata fermata la pubblicazione dell’intervista durante il Festival di Sanremo 2024. La vicenda risalirebbe a venerdì scorso. Dopo le 23, con il Festival in corso ma il giornale in chiusura, l’intervista al cantante viene eliminata. «Perché? Perché il messaggio – una sorta di esortazione alla pace – non conteneva riferimenti (e condanne) alla strage del 7 ottobre, e dunque ad Hamas», la ricostruzione di Alberto Marzocchi. Così nella sala stampa dell’Ariston nel weekend si è aperto il giallo.

L’entourage di Ghali, contattato dal Fatto, ha dichiarato: «Sapevamo che l’intervista sarebbe uscita il sabato, ma poi non è successo». Lo stesso artista non sarebbe a conoscenza del motivo. Di fatto, il sabato l’intervista non compare su Repubblica. Secondo lo staff, Ghali è stato ricontattato dalla redazione con la richiesta di aggiungere una domanda sugli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Richiesta respinta da Ghali o dal suo staff, visto che l’intervista concordata era su Sanremo. Il Fatto Quotidiano ha, quindi, concluso definendo il caso come «censura».

LA REPLICA DI REPUBBLICA E COSA HA DETTO GHALI

Ma Repubblica respinge l’accusa di censura su Ghali mossa dal Fatto Quotidiano. «In merito a quanto pubblicato oggi dal Fatto Quotidiano, la direzione di Repubblica precisa che non è stata mai fatta alcuna censura contro il cantante Ghali, gli è stato invece chiesto di rispondere a una domanda sulle polemiche seguite al suo primo intervento a Sanremo in merito al mancato riferimento al 7 ottobre e lui ha scelto di non farlo». Quindi, sul sito è stata pubblicata l’intervista in questione, senza la risposta alla domanda aggiuntiva che era stata chiesta a Ghali.

L’artista racconta di aver cominciato a scrivere la canzone “Casa mia” prima dell’attentato del 7 ottobre da parte di Hamas contro Israele. «Poi alla luce di quanto accaduto alcuni passaggi si sono inevitabilmente caricati di un’attualità, di una forza e autenticità dirompenti, motivo che mi ha spinto ancora di più a portarla al Festival». Ghali ha anche spiegato di non avere né titoli né potere per dirimere alcuna controversia, ma il suo obiettivo è «innescare una riflessione con la speranza che il domani possa essere migliore per tutti».











