Fattura elettronica in ritardo/ Tempi stretti per l’invio e sanzione prevista (1 settembre 2023)

In caso di fattura elettronica in ritardo, è prevista una sanzione decisamente importante. Se fino a qualche anno fa, la Legge tollerava l’invio ritardatario del documento che attesta la prestazione di un servizio o la vendita di un bene, oggi non è più così.

I professionisti, tuttavia, hanno due possibilità: inviare la fattura elettronica immediata (entro 24 ore dall’operazione), oppure optare per le fatture differite, che possono esser spedite – sempre telematicamente – ma con dei tempi un po’ più lunghi.

Bonus trasporti 2023: click day oggi, 1 settembre/ Ecco come richiederlo, tutte le info

Fattura elettronica in ritardo: sanzione e ravvedimento operoso

Ad oggi, in caso di fattura elettronica mandata in ritardo, la sanzione è pari al 90% minimo, oppure 180% massimo, dell’importo inserito nel documento (su una cifra minima di 500€). Le multe sono previste dall’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo numero 471/97.

Bonus 600 euro 2023/ Questa Regione italiana pronta a fornire supporto (1 settembre)

L’unico modo per prevenire l’addebito della sanzione (evidenziata al paragrafo precedente), è quello di affidarsi all’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472/1997, che prevede il ravvedimento operoso, equivalente ad una riduzione dell’importo della multa, con conseguente regolarizzazione rispetto alla violazione commessa.

Adesso che le conseguenze relativamente all’invio in ritardo delle fatture elettroniche, sono più chiare, è giunta l’ora di mettere in evidenza la differenza tra una fattura immediata ed una differita.

Fattura immediata e differita

La fattura immediata, viene definita tale in quanto, entro 24 ore dalla prestazione resa o dal bene venduto, il committente è obbligato ad inviarla al destinatario. In caso contrario, scatterebbe la sanzione di cui abbiamo già parlato.

Bonus edilizi 2024/ Tagli su tutte le misure: percentuali ridotte (1 settembre 2023)

La fattura elettronica differita invece, contiene al suo interno un riepilogo dei beni venduti e/o servizi prestati, riassumendoli tutti in un solo documento (perché potrebbero esser di più). Ed è questo che il documento differito non terrà conto della data in cui è stato prestato il servizio.

Ma non è tutto, perché il mittente è responsabile per sé stesso e per il destinatario. Infatti, anche il destinatario stesso – in caso di fattura mandata in ritardo – sarebbe soggetto ad una sanzione. Per evitare che ciò accada, l’interessato dovrà consultare il Sistema di Interscambio seguendo iter specifici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA