A partire dal 1° di aprile la fatturazione elettronica porta con sé delle novità importanti per il 2025 e per gli anni a seguire. Dall’Agenzia delle Entrate giunge voce che le modifiche a livello tecnico consentiranno un aggiornamento importante alla versione 1.9.

Da quando è sorto l’obbligo della fatturazione elettronica sempre più imprese e liberi professionisti sono alla ricerca di informazioni dettagliate riguardo gli adempimenti ed eventuali adeguamenti da conoscere.

Nuovi codici ATECO 2025/ Istruzioni INPS per le nuove attività (2 aprile)

Fatturazione elettronica con novità 2025 semplificative

La fatturazione elettronica porta con sé – come accennato – delle novità applicabili nel 2025 e finalizzate ad attuare dei miglioramenti. Tra le specifiche tecniche modulabili rientrano, le semplificazioni per specifici adempimenti e la tracciabilità di ogni singola operazione.

Bollette, i termini sono cambiati: ecco per quanto tempo devi conservarle, non buttarle

Documentazione TD29

Il documento TD29 va rilasciato nel caso in cui avvenga una irregolarità o omissione sulla fattura elettronica da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. La novità mira a contenere e sistemare eventuali anomalie a livello fiscale.

Documentazione TD20

Il documento TD20 – già esistente e in uso – è finalizzato a migliorare sia la gestione che la leggibilità delle operazioni e successive documentazioni allegabili all’Ade. La novità consiste in un aggiornamento trascritto dall’Agenzia delle Entrate in modo autonomo.

Esenzione IVA

Secondo una recente direttiva europea del 2020 le piccole imprese che lavorano nel mercato “transfrontaliero”, possono aderire al regime RF2 per sfruttare la franchigia IVA che li esonera per l’appunto, al versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

Scadenze fiscali aprile 2025/ Calendario, date e adempimenti da rispettare

Codici sul carburante variati

Di recente l’ADM ha introdotto delle modifiche importanti sulle codifiche e relativi codici inseribili in fattura. Nello specifico, per la vendita di carburante e gasolio si dovranno inserire dei nuovi codici così da rendere più “trasparenti” le transazioni e contenere potenziali frodi.

Abrogato il limite da 400€

Oggi l’Agenzia delle Entrate prevede un limite che corrisponde a 400€ sulle fatture cosiddette “semplificate“. Tuttavia per coloro che si trovano sia nel regime transfrontaliero che in quello forfettario con esenzione dell’IVA, questa limitazione è stata cancellata.

Una novità sulla fatturazione elettronica che semplifica le procedure burocratiche e mira a rendere più chiare le operazioni.