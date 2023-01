Fatturazione elettronica obbligatoria/ Nel 2023 c’è chi gode dell’esenzione?

La fatturazione elettronica obbligatoria è destinata ai titolari di partita IVA, ma nel 2023 è possibile che qualcuno di essi possa farne a meno? Scopriamolo nei dettagli di questa guida.

Dal 1° luglio 2022 è stato esteso l’obbligo di fatturazione obbligatoria a tutti quei soggetti che ancor prima della vecchia normativa non erano obbligati a rispettarla. Ecco però, quali eccezioni potrebbero esserci nel nuovo anno che verrà (in cui siamo già entrati).

MANOVRA 2023/ Dalla tregua fiscale alla flat tax, la "verifica" necessaria

Fatturazione elettronica obbligatoria: chi risulta esente?

La fatturazione elettronica obbligatoria iniziata dal 1° gennaio del 2019, è stata estesa a buona parte dei titolari di P.IVA. Oggi però, c’è ancora qualche categoria che ne è esente.

A chiarire chi è la FAQ 150 (risposta alle domande più frequenti) dell’Agenzia delle Entrate, che riportiamo così com’è scritta:

Assicurazione casalinghe 2023/ Scadenza e chi deve sottoscriverla obbligatoriamente

“L’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”. Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022″.

TASSE/ Le insidie per il Governo tra inflazione, Patto di stabilità e sistema "duale"

Quindi la stessa regola nel 2023 vale fino al prossimo anno (2024), che include tutti quei soggetti che seppur abbiano superato nel 2022 i 25.000 euro di ricavi, potranno fare a meno della fatturazione elettronica obbligatoria (almeno per i prossimi 12 mesi).

D’altronde, adeguarsi a tutti gli adempimenti che cambiano fintroppo velocemente, non è semplice, soprattutto per gli imprenditori che di per sé devono badare (oltre alla contabilità), e a tutti gli altri aspetti legati al loro business, che sia per la vendita di beni oppure di servizi. Questa notizia è stata già resa ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA