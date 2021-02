Fatture false ed evasione fiscale: sequestrati 4,5 mln/ Verona, imprenditore indagato

Guai in vista per un imprenditore 57enne di Verona, il quale è stato indagato dai militari della Guardia di Finanza per dichiarazione fraudolenta attraverso l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Come riferisce VeronaSera.it, in questi giorni le Fiamme Gialle stanno provvedendo al sequestro preventivo “per equivalente” per un importo di oltre 4,5 milioni di euro al culmine di un’indagine della procura veronese nell’ambito di un’operazione anti evasione e frodi fiscali. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di una società che opera nel settore del commercio all’ingrosso di minerali metalliferi e metalli la quale avrebbe evaso le imposte per un totale di 4.544.690 euro.

Da qui il lavoro della Finanza del comando provinciale al fine di assicurare allo Stato le liquidità bancarie e altri beni riconducibili alla società e al suo rappresentante legale, un imprenditore di 57 anni con alle spalle già dei precedenti specifici per reati tributari e che ora risulta indagato per evasione fiscale e fatture false. Nei suoi confronti è stata disposta anche a misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese ed uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di un anno, ovvero il limite massimo imposto dalla legge riconoscendo un “elevatissimo di prosecuzione dell’attività illecita”.

FATTURE FALSE ED EVASIONE FISCALE: NEI GUAI IMPRENDITORE VERONESE

Il maxi sequestro per oltre 4,5 milioni di euro si è compiuto al termine delle indagini della Guardia di Finanza di Verona e che avrebbero messo in luce un sistema particolarmente complesso di frode all’IVA per oltre 27 milioni di euro. Nonostante il trasferimento da parte del legale rappresentante della sede della società in un’altra Regione, le fiamme gialle avrebbero comunque riscontrato l’illecito e scoperto così l’espediente messo in atto al solo scopo di sottrarsi ai controlli. Durante i controlli sarebbe stato appurato che l’impresa aveva fatto uso di numerose fatture false emesse da una società fallita di Reggio Emilia ed operante nel campo del commercio all’ingrosso di macchine e utensili agricoli per un totale di 27 milioni di euro. Non solo: si sarebbe anche avvalsa di fatture false per oltre 480 mila euro emesse da una società romana a sua volta evasore totale e da una ulteriore società di diritto inglese amministrata da una italiana con precedenti. Per tale ragione i militari hanno provveduto alla denuncia del legale rappresentante della società indagata e di altre tre persone per emissione di fatture false.



