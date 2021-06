FAUCI: “3,2 MILIARDI PER PILLOLE ANTI-COVID E VIRUS”/ “C’è potenziale pandemico e…”

Gli USA investiranno 3,2 miliardi di dollari in pillole per la cura del Covid-19 e di altri virus che potrebbero causare pandemie. Ad annunciarlo è l’infettivologo più famoso al mondo, Anthony Fauci, nominato consulente poco dopo l’elezione alla Casa Bianca dal presidente Joe Biden. Come riportato da Medical Facts, il magazine online di Roberto Burioni, l’esperto a stelle e strisce ha tenuto a ribadire che “i vaccini rimangono chiaramente il fulcro del nostro arsenale“, ma l’esperienza del coronavirus sembra aver sensibilizzato l’amministrazione americana sulla necessità di lavorare fin da subito per evitare che questa storia si ripeta. Ne è ben consapevole il direttore dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive USA, che nel dare l’annuncio ha spiegato: “Esistono pochi trattamenti per molti dei virus che hanno un potenziale pandemico, tra cui ebola, febbre gialla, sindrome respiratoria del Nilo occidentale e del Medio Oriente“.

FAUCI: “3,2 MILIARDI IN PILLOLE CONTRO COVID E ALTRI VIRUS”

Sempre sul fronte delle cure, è stato annunciato il possibile acquisto di 1,7 milioni di dosi della pillola antivirale sperimentale molnupiravir, sviluppata dalla casa farmaceutica Merck e Ridgeback Biotherapeutics, nel caso in cui i risultati sul farmaco attesi per questo autunno dovessero rivelarsi buoni. I primi studi sembrano suggerire che questa pillola è in grado di ridurre il rischio di ricovero se somministrato poco dopo l’insorgere dell’infezione, impedendo al coronavirus di riprodursi velocemente; al contrario non ci sarebbero benefici per quanti sono già ospedalizzati e sperimentano una forma grave della malattia. La ricerca comunque prosegue: Pfizer, Roche e AstraZeneca stanno infatti testando pillole antivirali anti-Covid.

