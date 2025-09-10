Covid, Anthony Fauci di nuovo nel mirino del senatore Rand Paul: "Ha cancellato documenti e mentito al Congresso Usa. Ecco le e-mail che lo incastrano"

Il senatore repubblicano Rand Paul torna all’attacco dell’immunologo Anthony Fauci, ex responsabile in Usa del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Il politico del Kentucky, uno dei critici più duri dell’ex responsabile della risposta della Casa Bianca al Covid, ora accusa lo scienziato di aver nascosto informazioni sulle ricerche svolte a Wuhan, in Cina, finanziate in parte dagli Stati Uniti.

Aseem Malhotra choc: "Cancro nella Royal Family per vaccini Covid"/ Bufera in Uk, Reform prende le distanze

Le nuove prove, in base a quanto ricostruito dal Daily Mail, sono state trovate nei documenti di cui una commissione del Senato Usa è entrata in possesso: si tratta di e-mail in cui Fauci avrebbe chiesto ai colleghi nel febbraio e luglio 2020 di cancellare i messaggi dopo averli letti.

Ma ciò contraddirebbe le sue dichiarazioni precedenti rese al Congresso: aveva, infatti, negato di aver nascosto o cancellato comunicazioni ufficiali. Dunque, per Paul queste e-mail dimostrano che Fauci ha mentito sotto giuramento, infatti gli ha chiesto di tornare a testimoniare davanti al Congresso entro fine anno, minacciando anche nuove azioni legali.

Vaccini Covid, FdI all'attacco di Cts e Speranza: "Pm indaghino"/ "Astrazeneca? Inquietante..."

Nel frattempo, sono stati emessi mandati di comparizione nei confronti di 14 agenzie federali per ottenere più documenti sulle origini del Covid e sui finanziamenti degli studi a Wuhan.

LE MAIL CHE “SBUGIARDANO” FAUCI

Le e-mail che “incastrano” Anthony Fauci vengono definite “esplosive” dal Daily Mail: sono state scoperte dalla Commissione per la Sicurezza Interna e gli Affari Governativi del Senato americano.

In una datata 2 febbraio 2020, Fauci avrebbe “ordinato all’allora direttore del NIH, il dottor Francis Collins, di ‘cancellare questa e-mail dopo averla letta’“. In un’altra, risalente al 20 luglio 2020, mandata a un dipendente del NIH, Fauci scriveva: “Non voglio più avere a che fare con queste sciocchezze. Quindi, per favore, cancella questa e-mail dopo averla letta“.

Camilla Canepa, verbale choc sull'inchiesta del vaccino Astrazeneca/ "Cts ignorò appelli contro gli Open Day"

Proprio al giornale britannico, il senatore repubblicano aveva anche minacciato di fargli causa “per discutere perché ha deciso di finanziare la ricerca a Wuhan“, ma in un suo post social tempo fa gli ha anche ricordato che “la falsa testimonianza è un reato” e Fauci “deve essere ritenuto responsabile“.