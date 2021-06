Fauci: “Se attaccate me, attaccate scienza”/ “Verità scomode ma c’è stato rifiuto…”

Anthony Fauci a muso duro contro la destra americana e tutti coloro che da mesi accusano il principale esperto di immunologia d’oltreoceano e non solo. Ospite di una trasmissione televisiva in onda sul network MSNBC, intervistato dal noto anchorman Chuck Todd, l’80enne originario di New York e autorità nel campo delle ricerche sull’AIDS e le immunodeficienze ha detto la sua non solo in merito alla strategia adottata dagli USA alla lotta alla pandemia (molto controversa prima dell’avvento dell’amministrazione guidata da Joe Biden) ma anche sulle mascherine e sui presunti rapporti col famigerato Istituto di Virologia di Wuhan in Cina dopo che negli ultimi tempi sono state rivelate delle conversazioni via mail con Peter Daszak.

Infatti, nel corso dell’ospitata, a seguito del video in cui la 69enne senatrice repubblicana Marsha Blackburn, tra i membri più in vista del Tea Party a stelle e strisce, lo accusava di essere “colluso” con Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, Fauci ha replicato seccamente di non saperne nulla a proposito di narrative alternative e di selezione arbitraria delle news sul social network. “Non ho la più pallida idea di cosa stia parlando: e mi dispiace, non voglio essere peggiorativo nei confronti di un senatore degli Stati Uniti” ha aggiunto l’immunologo, facendo notare all’anchorman i punti deboli, definiti “ridicoli”, delle argomentazioni della Blackburn e che a suo dire sono facilmente “smascherabili”.

ANTHONY FAUCI CONTRO LA SENATRICE REPUBBLICANA BLACKBURN

“È molto pericoloso, Chuck, perché molti di quelli che vedi come attacchi contro di me, francamente, sono attacchi alla scienza” ha continuato Fauci interloquendo con Todd, volto di punta di un’emittente da te tempo critica contro la gestione trumpiana della pandemia e che in più occasioni ha messo in guardia dalle derive ‘qAnoniste’ di parte della nuova destra, peraltro stigmatizzate da alcuni membri storici dei Repubblicani. “tutte le cose di cui ho parlato in modo coerente fin dall’inizio sono state fondamentalmente questioni basate sulla scienza” ha aggiunto Fauci.

“A volte quelle cose erano verità scomode per le persone, e c’è stato un rifiuto nei miei confronti” ha proseguito l’immunologo nella sua comparsata alla MSNBC facendo riferimento alle critiche che gli vengono rivolte da una parte dei membri del Congresso. “Quindi, se stai cercando di arrivare a me come funzionario della sanità pubblica e scienziato, stai davvero attaccando non solo il dottor Anthony Fauci, ma stai attaccando la scienza” ha ribadito l’80enne newyorchese, replicando alla Blackburn che, a suo dire, per non rendersi conto di cosa sia successo e stia accadendo “devi proprio dormire per non vederlo”.



