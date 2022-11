Fauci: “Stati Uniti ancora nel mezzo del Covid”/ “Tra 300 e 400 morti al giorno”

Fauci: “Non voglio vedere più nessuno morire di Covid”

Il dottor Anthony Fauci, immunologo, massimo esperto Usa per quanto riguarda la salute pubblica e Consigliere medico capo del presidente dal 2021, ha fatto il punto sulla situazione gli Stati Uniti, dicendo che sono “certamente” ancora nel mezzo di una pandemia di Covid-19. Per questo l’esperto ha spiegato di essere “molto turbato” dallo stato di divisione della politica americana.

“In qualità di funzionario della sanità pubblica, non voglio vedere nessuno soffrire e morire di Covid”, ha proseguito al “Meet the Press” della NBC. “Non mi interessa se sei un repubblicano di estrema destra o un democratico di estrema sinistra, tutti meritano la sicurezza di una buona salute pubblica e questo non sta accadendo” ha proseguito Fauci, spiegando che tra le 300 e le 400 persone muoiono ancora di Covid ogni giorno e l’assorbimento dell’ultimo richiamo del vaccino è stato inferiore al 15%.

Fauci: “Il Covid non è finito”

“Penso che l’idea che il Covid sia finito, non è giusta” ha spiegato Fauci. Anche il coordinatore della risposta al Covid-19 della Casa Bianca, il dottor Ashish Jha, ha parlato della situazione virus spiegando che è ancora “incredibilmente importante” farsi vaccinare prima delle festività natalizie. “Comprendiamo che le persone vogliono andare avanti”, ha affermato Jha a “This Week” di ABC News. “La buona notizia è che possono andare avanti se mantengono aggiornata la loro immunità” ha concluso.

Fauci, che si dimetterà dai suoi ruoli alla guida del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e di Consigliere della Casa Bianca come consulente medico alla fine dell’anno, ha affermato: “Spero di essere ricordato per quello che ho cercato di fare, solo portare la scienza, la medicina e i principi di salute pubblica in tutte le crisi molto gravi che abbiamo avuto. Come ho detto prima, ho dato tutto quello che ho per farlo.”











