Fausto Brizzi e Silvia Salis diventeranno genitori/ Il tenero annuncio sui social

Fausto Brizzi e Silvia Salis, un figlio in arrivo: l’annuncio sui social

Fausto Brizzi e Silvia Salis hanno annunciato sui social che presto diventeranno genitori. Il regista ha già una figlia, Penelope Nina, avuta dall’ex moglie Claudia Zanella; mentre per la dirigente sportiva questo sarà il suo primo figlio.

La coppia ha annunciato la lieta novella su Instagram con la foto di un’ecografia e di un test di gravidanza in cui è allegato il messaggio: “Ti aspettiamo“. La notizia accompagnata da un cuoricino blu, segno che daranno alla luce un maschietto. D’altronde, ai microfoni di Oggi è un altro giorno, la moglie di Fausto Brizzi aveva già affrontato l’argomento figli: “Fosse per lui sì, io sto ancora temporeggiando un attimo, ma sicuramente ci proveremo.”

Silvia Salis e il matrimonio con Fausto Brizzi: “Sposati in Pandemia”

Silvia Salis, ex campionessa di lancio con il martello, ha parlato ai microfoni di Weely su Rai Uno del matrimonio con Fausto Brizzi: “Abbiamo deciso di sposarci in un momento in cui nessuno lo faceva più, non potevamo fare festa, ricevimenti, avere gli amici, ma abbiamo pensato che il matrimonio doveva avere l’essenziale, marito e moglie.”

La moglie di Fausto Brizzi aggiunge: “Ci siamo sposati da soli in Campidoglio, e poi siamo andati a mangiare vestiti da sposi in una trattoria romana, lo consiglio a tutti”. La Vicepresidente del Coni ha poi parlato della propensione per lo sport che l’ha portata al successo: “Io sono la figlia del custode del campo di atletica di Genova, ho iniziato a fare atletica molto giovane e poi mi sono innamorata di questo sport che all’inizio era solo per i maschi, c’era un po’ di resistenza attorno a me, non nella mia famiglia, mi dicevano che mi sarei rovinata ecc ecc, retaggi che le donne spesse subiscono in queste situazioni, mi hanno incoraggiato le persone che mi volevano bene, scoraggiato quelle a cui glielo permetti, io ero molto determinata non li ascoltavo, era uno sport che negli anni mi ha permesso di partecipare ai giochi olimpici”.

