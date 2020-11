Fausto Brizzi ha sposato Silvia Salis/ Matrimonio in segreto dopo Claudia Zanella

Fausto Brizzi ha (ri)detto sì. Il regista di 51 anni ha sposato stamattina a Roma, con una cerimonia per pochi intimi, la compagna Silvia Salis. La cerimonia si è svolta nella Sala Rossa del Campidoglio al cospetto di pochi familiari. L’huffingtonpost svela che, chiaramente, la cerimonia è stata celebrata “con mascherine nel rispetto delle norme anticovid”. Inoltre ha partecipato come “madrina” l’attrice Chiara Francini, invece a fare da testimoni allo sposo sono stati la sua aiuto regista Sole Tonnini e la montatrice Luciana Pandolfelli. Invece a fare da testimoni alla sposa sono stati l’atleta Federico Apolloni e il dentista genovese Gabriele Della Casa.

Fausto Brizzi e la proposta di matrimonio a Silvia Salis

Ricordiamo che per Fausto Brizzi questo è il secondo matrimonio. Il regista è stato precedentemente legato in prime nozze all’attrice Claudia Zanella. Silvia Salis, campionessa genovese di lancio col martello, ha ricevuto la proposta di matrimonio da Fausto Brizzi su una mongolfiera all’alba di Marrakesh circa un anno fa. In un’intervista rilasciata al Secolo XIX, Silvia ha svelato che Fausto ha aspettato il momento giusto per darle l’anello di fidanzamento: “Lo ha fatto nella notte del mio compleanno, dopo una caccia al tesoro magnifica” ha raccontato, sottolineando il desiderio di sposarsi appena possibile. Quel giorno è finalmente arrivato, con una cerimonia tenuta per quanto possibile segreta.

