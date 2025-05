Riaperto il caso Fausto e Iaio: l’istanza della procura di Milano è stata accolta dal gip, secondo cui bisogna condurre una nuova inchiesta sul duplice omicidio dei due giovani nel 1978. La svolta arriva a 25 anni dall’ultima archiviazione, mentre ne sono trascorsi 47 da quando Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci sono stati uccisi vicino al centro sociale Leoncavallo, e consente ai pm meneghini di disporre nuovi accertamenti.

All’epoca, la pista principale portava all’estrema destra eversiva romana, in quanto vi fu la rivendicazione dell’attentato in un volantino. Nell’archiviazione del 2000 si fece riferimento ad alcuni elementi importanti contro alcuni soggetti di quell’area, come Massimo Carminati, Mario Corsi e Claudio Bracci, che però erano ritenuti solo indiziati. Infatti, la loro posizione venne archiviata, non essendo emerse prove sufficienti a loro carico, ma ora sono di nuovo indagati.

FAUSTO E IAIO, INDAGINI COMPLESSE

La procura di Milano, infatti, riparte proprio da quei nomi e da quegli elementi per provare a fare chiarezza sull’omicidio di Fausto e Iaio, ma non senza difficoltà, perché i primi approfondimenti degli ultimi tempi hanno registrato delle difficoltà, in virtù della dispersione dei reperti originali, come un berretto di lana blu macchiato di sangue e gli 8 proiettili per i quali era stata suggerita una perizia comparativa per confrontarli con colpi di sparatorie avvenute a Roma in quel periodo, quando finirono nel mirino altri attivisti di sinistra come Fausto e Iaio.

FAUSTO E IAIO, COSA SUCCEDE ORA

La nuova indagine riparte dal fascicolo originario e da una rilettura degli atti processuali, ma anche da nuovi accertamenti, di cui si occupa la Digos, per cui non si possono escludere nuovi indagati. L’auspicio è di trovare uno spiraglio per la vera svolta sul cold case di Fausto e Iaio, uccisi in un periodo in cui l’Italia era scossa dal rapimento di Aldo Moro e dalla strage della sua scorta da parte delle Brigate Rosse. Gli inquirenti approfondiranno anche i contatti e verificheranno nuovi collegamenti, anche tramite l’esame della grande quantità di atti giudiziari su quella fase storica e sugli attacchi dell’estrema destra eversiva.

FAUSTO E IAIO, UNO DEI MISTERI DELLA STORIA ITALIANA

L’uccisione di Fausto e Iaio resta uno dei misteri più oscuri della storia italiana: anche se familiari e amici accusarono subito i neofascisti, la giustizia non ha mai né individuato né confermato responsabilità precise. I testimoni videro tre uomini armati e con impermeabili chiari, quindi tra i sospettati finirono i tre sopracitati, mai incriminati per mancanza di prove concrete, ma le indagini furono ostacolate anche da false piste, come quella di un presunto debito di droga, rivelatasi infondata, e da rivalità tra forze dell’ordine.

All’epoca, ci fu anche un’ipotesi alternativa, quella che le due vittime potessero essere stati testimoni involontari di movimenti legati alla base delle Brigate Rosse scoperta pochi mesi dopo nella vicina via Montenevoso, d’altra parte questa teoria è stata indebolita dalle rivendicazioni dell’estrema destra. A quasi 50 anni dall’omicidio, il caso è irrisolto, ma la riapertura delle indagini alimenta la speranza di far luce su uno dei più emblematici delitti politici della storia italiana.