Fausto e Iaio potrebbero essere stati uccisi dai Nar per aprire una nuova stagione della tensione in Italia. La pista non è nuova, era stata già esaminata in passato, ma ora torna d’attualità con la ripresa delle indagini sull’omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, vittime di un agguato a Milano vicino al centro sociale Leoncavallo. Il Paese era ancora sotto choc per il rapimento di Aldo Moro e la strage della sua scorte, quando i due 18enni vennero uccisi a colpa di pistola.

L’avvocato Nicola Brigida, nominato dalle famiglie dei due ragazzi per rappresentarli dopo l’apertura del fascicolo dalla procura meneghina, soprattutto su pressing del Consiglio comunale e del sindaco meneghino Beppe Sala, ha fatto sapere che potrebbe esserci qualche chance di far chiarezza seguendo la pista dell’estrema destra eversiva di Roma. Per il legale, sebbene sia stata già seguita, può essere approfondita.

FAUSTO E IAIO, INDAGINI TORNANO SULLA PISTA DEI NAR

Questi nuovi esami prevedono anche la ricerca degli appoggi logistici a Milano di cui avrebbero goduto i killer in trasferta. La caccia agli elementi utili per provare a risolvere il giallo di Fausto e Iaio, però, si è scontrata con i risultati negativi delle ricerche dove sono conservati i reperti al Palazzo di giustizia. Ad esempio, non ci sono gli 8 proiettili esplosi, il berretto di lana blu trovato sul luogo del delitto, forse andato distrutto, ma comunque gli accertamenti sono proseguiti. Di sicuro, non sono finora emerse piste alternative rispetto a quella dell’estrema destra eversiva, che è l’unica ritenuta fondata.

Secondo la gip che aveva archiviato il caso Fausto e Iaio, erano stati raccolti elementi significativi sugli indagati dell’epoca, ma erano rimasti indizi, senza riuscire a diventare prove. L’ex pm Guido Salvini chiese una perizia per confrontare i proiettili con quelli esplosi in casi simili verificatisi a Roma in quel periodo. L’ipotesi è che fossero coinvolti i neofascisti dei Nar e che l’obiettivo fosse quello di alimentare tensioni e violenze.