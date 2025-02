La storia di Fausto, un papà che cerca di ritrovare un rapporto con suo figlio Lorenzo a C’è posta per te 2025

La terza storia della quarta puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista un padre, Fausto, che chiama il programma per il figlio Lorenzo: “Sono 9 anni che non vuole più saperne di me, non vuole sentirmi e vedermi, anche se non lo merito.”, ammette.

DONATO CHIUDE LA BUSTA ALLA FIGLIA A C'È POSTA PER TE 2025 PER LA MOGLIE MIRELLA/ Lite e fischi in studio!

Il matrimonio con sua madre finisce dopo 18 anni, colpa di una relazione che lui ha avuto un’altra donna. Lorenzo ha 13 anni quando Fausto gli confessa il tradimento e l’imminente separazione. Dopo, però, riesce a vederlo raramente: Lorenzo, inoltre, lo blocca ovunque, tanto che lui mette in mezzo assistenti sociali e avvocati. Intanto lui continua a mandargli il mantenimento che salta, però, per due mesi a causa di sue difficoltà economiche. È in quel momento che il ragazzo, dopo un lungo silenzio, lo chiama e lo invita a mandare i soldi. Fausto, allora, gli dice che lo chiama solo per il denaro, che scopre comunque essere per i suoi studi universitari.

Chi ha chiamato Al Bano a C'è posta per te 2025?/ Da Romina Power a Loredana Lecciso: impazza il toto-invito

Fausto in lacrime per il figlio Lorenzo: “Ho perso tutto di te”

Dopo lungo tempo, Fausto incontra il figlio in un parcheggio e gli parla, ma anche in quell’occasione il ragazzo si rifiuta. Da allora, i rapporti non hanno avuto seguito. “Non penso di essere un padre da buttare eppure non ho nessun rapporto con lui. Vengo a C’è posta per chiedergli cosa gli ho fatto di male“, ha tenuto poi a sottolineare l’uomo.

Lorenzo ha accettato l’invito a C’è posta per te 2025. Suo padre, commosso dall’altra parte della busta, gli dice: “Ciao Lory, sono circa 10 anni che ormai non abbiamo più rapporti. Ho perso di te tutto, è devastante tutto questo, anche perché è per una separazione ma da tua madre, non da te.”

ASSUNTA, SCUSE AI FIGLI A C'È POSTA PER TE: "DOPO LA MORTE DI PAPÀ HO SBAGLIATO"/ Sorpresa di Paolo Bonolis!