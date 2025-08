Fausto & Furio - Nun potemo perde è una parodia dell'action Fast & Furious in salsa italiana con Enzo Salvi e Maurizio Battista. Regia di Lucio Gaudino

Fausto & Furio – Nun potemo perde, film su Italia 1 diretto da Lucio Gaudino

Domenica 3 agosto, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:35, la commedia dal titolo Fausto & Furio – Nun potemo perde. Si tratta di una produzione italiana del 2017 realizzata dalla Sunshine Production e diretta da Lucio Gaudino, sceneggiatore che aveva esordito dietro la macchina da presa con Adelaide (1991). Il soggetto è di Enzo Salvi, mentre la sceneggiatura è scritta da Alessandro Bonanni e Emiliano Morana, e le musiche hanno la firma di Franco Eco (candidato nel 2019 al Globo d’oro per la migliore musica) e Vincenzo Sorrentino.

I protagonisti di sono interpretati dallo stesso Enzo Salvi, attore e comico che accompagnerà gli spettatori anche nella prima serata di Italia 1 con la commedia Din don 8 – viaggio di nozze a Cinecittà world, e Maurizio Battista, comico e cabarettista che lavorerà nuovamente con Salvi anche in Din Don – Una parrocchia in due (2019). Nel cast anche Stefano Ambrogi, Maria Del Monte, Barbara Foria, Ernesto Mahieux, Maurizio Mattioli e Salvatore Misticone.

La trama del film Fausto & Furio – Nun potemo perde: due pasticcioni ereditano un’officina

Fausto & Furio – Nun potemo perde racconta la storia di due amici romani in perenne lotta con la vita: Fausto è un incallito giocatore d’azzardo, sempre sul filo del rasoio tra una vincita miracolosa e una rovina imminente, mentre Furio si barcamena con lavori saltuari e sottopagati, trascinando avanti un’esistenza fatta di sogni infranti e piani improbabili.

La svolta arriva quando i rispettivi padri dei due muoiono improvvisamente, lasciando loro un’officina meccanica di famiglia. I protagonisti, seppur inesperti e pasticcioni, decidono di non arrendersi e provano a rimettere in piedi l’attività. Saranno aiutati da Tony Speed, un eccentrico barbone con un talento sorprendente per i motori, che diventa la chiave per rilanciare l’officina. Ma non tutto è rose e fiori. Insieme all’attività, Fausto e Furio ereditano anche un pesante debito di 200 mila euro contratto dai genitori con O’ Mastino, un boss locale spietato e ben poco incline alla pazienza.

La disperazione li spinge a tentare di tutto pur di saldare il conto: traffico di droga, gare clandestine, truffe e persino furti. Ovviamente, ogni piano finisce per metterli nei guai fino al collo. Tra equivoci esilaranti e disavventure surreali, i due cercano anche di conquistare il cuore della bella barista, contesa da entrambi. Ma tra motori, inseguimenti e battute fulminanti in dialetto, Fausto e Furio scopriranno che l’amicizia e la determinazione possono ancora fare miracoli, anche quando “nun potemo perde”.