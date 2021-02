Fausto Gresini come sta?/ Altre complicanze, quadro clinico critico

Restano molto critiche le condizioni di salute di Fausto Gresini. Non arrivano infatti buone notizie dall’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva il due volte campione del mondo nella classe 125 e ora team principal in Moto3, Moto2 e MotoGP. Secondo l’aggiornamento pubblicato su Twitter, le condizioni di Fausto Gresini sono critiche per il sopraggiungere di altre complicanze. Gresini – tuttora sedato – aveva subito un improvviso peggioramento nella notte tra venerdì e sabato scorsa, che ha purtroppo vanificato i miglioramenti di cui si era parlato nei giorni precedenti, che lasciavano sperare in una imminente guarigione. Così per ora non è, tanto che Fausto Gresini è ormai arrivato al 55° giorno nel reparto di terapia intensiva. Queste le parole dal dottor Nicola Cilloni: “Fausto Gresini è ancora ricoverato nel reparto di terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna per il perdurare di una grave insufficienza respiratoria conseguente all’infezione da Covid-19″.

FAUSTO GRESINI, CONDIZIONI DI SALUTE GRAVI: PARLA IL MEDICO

Il dottor Cilloni poi ha fatto il punto anche sulle nuove complicanze che peggiorano le condizioni di salute di Fausto Gresini. Questa dunque è la situazione clinica: “Purtroppo, sono sopraggiunte delle complicanze che rendono il quadro clinico critico. I sanitari continuano a curarlo con la massima intensità possibile nella speranza di una ripresa delle funzioni d’organo gravemente compromesse. È sempre sostenuto da un respiratore meccanico e in coma farmacologico”. Il mondo del motociclismo non può fare altro che stringersi con simpatia ed affetto attorno a Fausto Gresini, uno che sia in pista sia da team manager ha scritto pagine di storia: dalla Suzuki al sito ufficiale MotoGp, sono davvero tanti i protagonisti del Motomondiale che fanno arrivare pensieri per Gresini, soprattutto tramite Twitter. Il team di Hamamatsu riprende il comunicato ufficiale con un “Ti stiamo pensando, Fausto”; la Honda e il team Aspar esprimono vicinanza; Aleix Espargaro, in italiano, commenta con un “Non mollare Fausto”, mentre Alvaro Bautista scrive “Vamos Fausto”. Un pensiero dolce anche dal profilo ufficiale della MotoGP: “Ti mandiamo tutti i nostri pensieri e le nostre forze. Facciamo il tifo per te Fausto”.



