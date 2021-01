FAUSTO GRESINI, COME STA?/ Covid-19, “la febbre è passata”: le condizioni di salute

Fausto Gresini sta meglio: arrivano buone notizie dall’Ospedale Maggiore di Bologna, dove uno dei personaggi più importanti e amati del Motomondiale si trova ricoverato dal 29 dicembre 2020 dopo aver contratto il Covid-19. Nel nosocomio bolognese Gresini era arrivato in gravi condizioni e condotto nel reparto di terapia intensiva è stato indotto in coma farmacologico e intubato a causa di un’importante insufficienza respiratoria che aveva reso necessaria la ventilazione meccanica. Le sue condizioni di salute, dopo quasi due settimane, erano apparse migliorate al punto che Gresini aveva potuto salutare in videochiamata la figlia che festeggiava il compleanno. Proprio quando la strada sembrava finalmente in discesa, però, di nuovo la febbre alta si era manifestata facendo optare i medici per una sedazione del paziente.

FAUSTO GRESINI, COME STA? LE CONDIZIONI DI SALUTE

Questa l’evoluzione della malattia che ha colpito Fausto Gresini fino ad oggi: da Sky Sport è arrivata infatti la notizia che tutti gli appassionati di motociclismo speravano di ricevere, ovvero quella di un miglioramento delle condizioni di Fausto Gresini. Il due volte campione del mondo da pilota in 125 e quattro volte da manager con il suo team, al momento sembra essere venuto a capo di questa brutta ricaduta. Ad oggi viene descritto come “stabile”: la febbre è scomparsa e i dottori hanno deciso di ridurre la sedazione in maniera progressiva la sedazione per valutare la capacità di Fausto Gresini di respirare in autonomia. A proposito di medici: il dottor Costa, storico camice bianco dei piloti, ha rivolto a Gresini un messaggio carico di affetto. Queste le sue parole: “Caro Fausto, vinci questa battaglia e rendi felici tutti quelli che ti vogliono bene. Sei un Campione. La Vittoria è nella tua anima“.



