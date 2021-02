Fausto Gresini come sta?/ Nuovamente sedato: grave infezione polmonare

Purtroppo non ci sono buone nuove sulle condizioni di Fausto Gresini, da tempo ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Maggiore di Bologna per coronavirus. Come abbiamo segnalato già ieri, il figlio Lorenzo, che ormai da settimane aggiorna tifosi e amici delle condizioni del papà tramite il proprio profilo Facebook, ha raccontato di un improvviso peggioramento delle condizioni dell’ex pilota, e capo della Gresini Racing in Motogp, nella notte tra venerdi e sabato. Gresini, colpito da una grave insufficienza respiratoria dovuta alle complicanze dall’infezione da covid 19 e con una brutta polmonite interstiziale si sarebbe dunque di nuovo aggravato, tanto da rendere necessario la sedazione profonda. Lorenzo poi ha informato che “Ora la situazione è stabile e con valori sufficienti, babbo è stato sedato nuovamente in modo profondo. Sono state iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare”. Il quadro dunque per Fausto Gresini rimane sempre molto complicato e assai grave: il figlio ha comunque promesso aggiornamenti nei prossimi giorni.

FAUSTO GRESINI COME STA?: MESSAGGI DI AFFETTO SUI SOCIAL

Ricevuta la notizia del peggioramento delle condizioni di salute di Fausto Gresini, ricoverato per Coronavirus dallo scorso 27 dicembre 2021 a Bologna, ovviamente sono arrivati immediatamente messaggi di vicinanza come di auguri di speranza per una pronta guarigione dello stesso ex pilota, impegnato in una durissima battaglia contro il Covid 19. Appassionati, tifosi e amici hanno subito riempito la bacheca Facebook del figlio Lorenzo con parole di grande affetto e ammirazione come di sostegno, a cui ovviamente non possiamo che unirci. Per il momento non ci resta che sperare che al prossimo aggiornamento del figlio Lorenzo delle condizioni di Fausto Gresini arrivino notizie migliori.



