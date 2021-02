Fausto Gresini, segnali di miglioramento dopo il covid/ “Ha videochiamato la moglie”

Prosegue lentamente il recupero di Fausto Gresini, ricoverato a Bologna, presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi, causa covid. Il team manager del Gresini Racing, nonché ex pilota motociclistico, sembra sempre più vicino al riprendere una vita normale, come si evince dall’ultimo bollettino medico ufficiale pubblicato dal nosoconomio emiliano: “Le condizioni cliniche di Fausto Gresini – spiega il dottor Nicola Cilloni – continuano lentamente a migliorare. Oramai da più di una settimana è senza febbre, la riabilitazione fa progressi giornalieri, anche se la strada da percorrere è ancora lunga”.

“È sempre aiutato dalla macchina per respirare – si legge ancora – ma sta lavorando anche su questo per recuperare la forza di farlo da solo. Riesce a fare videochiamate e a farsi vedere dalla moglie Nadia. I prossimi passi saranno il recupero funzionale del respiro e dell’alimentazione”. Segnali quindi decisamente positivi per il due volte campione del mondo della vecchia classe 125, ricoverato in ospedale da circa un mese a causa di alcune gravi complicazioni fisiche dovute al covid-19.

FAUSTO GRESINI VERSO IL MIGLIORAMENTO: LA FELICITA’ DEL FIGLIO LORENZO

Ovviamente felice delle buone nuove il figlio di Fausto Gresini, Lorenzo, che ha commentato: “Per babbo Fausto anche oggi un altro passo in avanti – le sue parole riportate dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport – per quanto riguarda l’ossigenazione del sangue e niente febbre. Resta comunque necessario l’uso del ventilatore polmonare. Purtroppo non riesce a riposare bene durante la notte, quindi è stanco, ma soddisfatto e motivato per i risultati positivi”. Le condizioni fisiche di Fausto Gresini erano precipitate nelle scorse settimane e nel giro di pochi giorni, al punto che lo stesso era stato indotto in coma farmacologico per dei problemi respiratori. Si era temuto il peggio ma piano-piano, passo dopo passo, è riuscito lentamente a migliorare, fino alle buone notizie di oggi. L’ex pilota resta comunque intubato, di modo che la respirazione sia più facile, e non riesce ancora a parlare, ma il fatto che scriva dei messaggi e faccia videochiamate è senza dubbio una lieta nuova.



