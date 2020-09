Fausto Leali a rischio squalifica al GF Vip 5?/ Frase choc su Mussolini: “Ha fatto..”

Fausto Leali finisce nel mirino del popolo del web per una frase detta su Benito Mussolini. Il cantante, durante una conversazione con i suoi coinquilini, ha affrontato un argomento delicato come quello riguardante la figura del Duce. Chiacchierando con i compagni del Grande Fratello Vip 5, Leali si è lasciato andare alle seguenti dichiarazioni: “Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l’umanità, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini”. Nonostante la regia abbia immediatamente staccato, il momento è stato beccato da diversi utenti di Twitter dove il video relativo al momento è stato in seguito condiviso scatenando le proteste del web.

FAUSTO LEALI AL GRANDE FRATELLO VIP 5: IL WEB CHIEDE LA SQUALIFICA

Il popolo del web chiede il primo provvedimento disciplinare per Fausto Leali che, nella casa del Grande Fratello Vip 5, dopo poche ore di permanenza, si è lasciato andare alla frase su Mussolini che ha fatto immediatamente il giro del web. Le parole del cantante hanno immediatamente scatenato il dibattito e potrebbero essere oggetto di discussione della seconda puntata del reality show che andrà in onda venerdì 18 settembre, in prima serata su canale 5. Il primo giorno ufficiale del Grande Fratello Vip 5, dunque, non ha annoiato il pubblico che, dopo il topless della contessa Patrizia De Blanck e l’abbandono di Flavia Vento che si è ritirata, ha assistito anche alla prima conversazione storica della casa. Cosa accadrà, dunque, a Fausto Leali?

non Fausto Leali che elogia Mussolini e il #GFVIP che cerca di censurare tutto😭😭 pic.twitter.com/GUKqCFm44f — ah? (@NoAllora) September 15, 2020





