Fausto Leali al Grande Fratello Vip?/ “Ha sostenuto il provino per entrare in Casa”

Arrivano giorno dopo giorno aggiornamenti sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il promo è ormai in onda da qualche giorno, gli opinionisti sono stati scelti – Pupo e Antonella Elia – e c’è già qualche nome che pare essere certo. A questi oggi ne viene aggiunto un altro. Si tratta di un noto cantante, che spesso si è messo in gioco in format di vario genere: Fausto Leali. Stando infatti a quanto fa sapere TvBlog, Leali è molto vicino alla firma. “C’è un nome che siamo in grado di aggiungere fra i provinati per entrare nel cast del Grande fratello vip 5 ed è quello di Fausto Leali. – si legge sulla fonte – Fra i più grandi interpreti del panorama musicale nostrano, Leali ha avuto anche un rapporto molto prolifico con la televisione avendo partecipato a molti programmi televisivi.”

Fausto Leali, Paolo Brosio e non solo: i possibili concorrenti del Grande Fratello Vip

Fausto Leali, oltre ad essere un amato e noto cantante, ha partecipato in passato a format come Music farm, Tale e quale show, Ballando con le stelle. E ancora Il cantante mascherato e nel ruolo di coach Ora o mai più. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe ora pronto a mettersi alla prova nella Casa del Grande Fratello Vip e farsi conoscere ancora meglio dal pubblico. In questi giorni sono molti i nomi di papabili concorrenti: da Paolo Brosio, che sembra ormai certo, a Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. E ancora Stefania Orlando, conduttrice e attrice, Enock Barwuah, fratello di Balotelli, Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck.



