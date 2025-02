Fausto Leali e il rapporto con l’attuale moglie: come è nata la loro storia

Da diverso tempo nella vita del cantante bresciano è arrivato l’amore grazie a Germana Schena, divenuta la donna della vita di Fausto Leali. Nella vita cantante, Fausto Leali ha conosciuto Germana Schena mentre lavorava come corista, tra i due ci sono circa trent’anni di differenza ma questo non ha impedito alla coppia di sviluppare il loro grande amore, nonostante agli albori della loro conoscenza entrambi erano legati ad altre persone. Tuttavia la forza dell’amore si è rivelata dominante e Fausto Leali e la sua Germana Schena sono riusciti ad unirsi, riguardo ai primi tempi, i momenti in cui la loro relazione è sbocciata, hanno raccontato alcuni curiosi retroscena:

“Eravamo in macchina e ci siamo avvicinati. Da li è nato un matrimonio. Germana è stata la mia corista per un po’, lei aveva una relazione e un figlio poi ci siamo innamorati” ha confessato Fausto Leali che ha poi sposato la su Germana Schena nel 2014 con una speciale cerimonia che si è svolta in quel di Foggia.

Fausto Leali e la confessione su Germana Schena: “Nessun motivo per essere geloso”

La storia d’amore e il matrimonio tra i due artisti prosegue a gonfie vele, quando sono trascorsi ormai oltre dieci anni dal momento speciale in cui si sono detti sì. “Sono geloso, ho molti difetti e questo è uno anche se devo dire che lei non mi dà alcun motivo di esserlo” ha raccontato in una vecchia intervista concessa a Italia Sì il cantante lombardo.

Riguardo alla moglie Germana Schena, Fausto Leali ha confessato che agli inizi della loro frequentazione non era stato del tutto convinto del fidanzamento, che per fortuna è poi avvenuto e in seguito i due sono arrivati fino alle nozze, qualche dubbio nato dall’instabilità dei matrimoni precedenti di Fausto Leali, che ha confessato i tentennamenti iniziali anche con Germana.

