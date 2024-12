Fausto Leali ricorda gli inizi di carriera: “Ho lavorato in officina e come garzone”

Tra i cantanti che saliranno sul palco del Concerto di Natale in Vaticano troveremo anche Fausto Leali, l’artista sarà di scena nella Capitale per l’evento come al solito molto atteso. Un artista italiano amatissimo non solo nel Belpaese, ma anche nel mondo, una voce graffiante davvero inconfondibile quella dell’arista capace di raccogliere grandi successi nel corso della vita e della carriera. Ricordando i momenti precedenti agli inizi di carriera, Fausto Leali Prima ha ricordato di essersi dato da fare su altri campi, guadagnandosi da vivere in mestieri che avevano ben poco in comune con la musica: “Ho lavorato come apprendista in officina, aiutavo a manovrare la stanga che muoveva il maglio. Poi, quando ci siamo trasferiti a Brescia, facevo il garzone dal salumiere, portavo la spesa in bici, mi pagava mille lire alla settimana”.

Dopo i sacrifici fatti arrivò uno speciale riconoscimento per Fausto Leali, che a quel punto ha potuto inseguire e costruire la carriera: “Per premio mamma mi regalò la prima chitarra, un modello economico, avrà firmato trenta cambiali. Ero già bravino a cantare, sperava che facessi fortuna. Imparai tre accordi e cominciai a suonarla. Vinsi pure il Microfonino d’Oro, un premio messo in palio dal parroco, uno spillino piccolo piccolo eh. Anni dopo i ladri mi hanno portato via pure quello” le parole dell’artista capace di vendere milioni di dischi nel corso di una intervista concessa al Corriere della sera.

