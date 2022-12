Fausto Leali/ Dal palco ai tanti gossip d’amore: da Milena Cantù a Germana Schena

Fausto Leali, una carriera di successi: i duetti celebri con Anna Oxa e Mina

Fausto Leali, icona della musica italiana con oltre quarant’anni di successi, ha alle spalle una ricca carriera da solista oltre che collaborazioni artistiche con Anna Oxa e Mina, che hanno lasciato un’impronta decisiva nella sua carriera e anche nel cuore dei fans. La sua inconfondibile voce nera e l’anima soul trasportata nelle sue canzoni ci hanno regalato brani meravigliosi: un esempio su tutti, è rappresentato da Ti lascerò, ovvero la canzone presentata in coppia con Anna Oxa al Festival di Sanremo del 1989. Il binomio delle due voci, quella graffiante di Fausto Leali e quella chiara, ma altrettanto potente, di Anna Oxa ha dato vita a un pezzo che ha fatto storia nel panorama della musica italiana.

Nei progetti futuri di Fausto Leali, come dichiarato dall’artista, potrebbe esserci una canzone per la collega Rita Pavone che, come lui, è un’anima soul e uno scrigno di pura energia. Nei progetti di Fausto c’è un brano scritto per lei oppure interpretato insieme. Infatti, le tonalità vocali dei due artisti sono simili e questo gli ha fatto strizzare l’occhio all’idea di produrre e interpretare un brano in coppia con l’amica. Fausto Leali, oltre che un grande artista, è anche un uomo estremamente sensibile alle tematiche sociali. Quest’anno il concerto evento Brianza per il cuore svoltosi al teatro Manzoni di Monza ha visto l’esibizione sul palco di Fausto Leali & Friends.

Fausto Leali, amori e tradimenti: dalla fine del matrimono con Milena Cantù

A rendere noto al grande pubblico Fausto Leali è stata la sua musica, che ha fatto innamorare un’intera generazione di italiani. Nonostante le sue inconfondibili canzoni, però, l’artista è stato particolarmente chiacchierato anche per i gossip che lo hanno sempre interessato. Di recente, al Corriere della Sera ha ricordato il matrimonio con Milena Cantù, che ha tradito più e più volte. Lo stesso Fausto Leali ha ammesso: “Fedele mai. Avevo troppe occasioni, non si può dire sempre di no, ero un debole, che ci potevo fare? Ma tutte storielle passeggere”.

Diversa la storia con Germana Schena, una sua corista con la quale l’artista è sposato ormai dal 2014. Con lei, a detta del noto cantante, la situazione è differente: “Eh eh eh, mi piace tribolare. Però con Germana rigo dritto, sono candido e puro come un giglio”. Ospite da Barbara D’Urso, qualche tempo fa, Fausto Leali ha raccontato come i due si sono “innamorati”: “Una volta eravamo in macchina, in una curva ci siamo “avvicinati”. Da lì è nato un matrimonio”. La coppia ha una differenza d’età di 30 anni ma questo non è bastato per fermare l’amore.











