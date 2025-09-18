Germana Schena, chi è la moglie di Fausto Leali? Il cantante rivela il segreto del loro rapporto: "Con lei mi sento una persona migliore..."

Fausto Leali e la moglie Germana Schena stanno vivendo una fase molto serena del loro rapporto. Da quando ha incontrato la compagna, il cantante ha trovato un equilibrio che in passato era molto precario. In una intervista rilasciata non molto tempo fa a La Volta buona, infatti Leali aveva raccontato di aver cambiato passo da quando nella sua vita era entrata la moglie Germana Schena. “Con lei mi sento una persona migliore, mi dà vitalità, mi fa sentire giovane e poi lavoriamo assieme ventiquattro ore al giorno”, la tenera confidenza dell’artista.

Grazie a Germana, quindi, Leali ha chiuso con il passato libertino a cui era abituato. Proprio nella suddetta intervista, il cantante aveva ammesso di essere stato infedele in passato e di aver tradito più volte. “Avevo 20 anni, c’erano delle situazioni occasionali…”, le sue parole. Adesso però tutto è cambiato. Non solo l’età, ma anche la consapevolezza di aver al fianco la persona giusta.

Leali dice basta ai tradimenti: tutto merito di sua moglie Germana Schena…

Eppure Fausto Leali non nega di dove fare i conti con le tentazioni, che a quanto pare non mancano mai nel mondo dello spettacolo. Con sincerità, il cantante riconosce i suoi limiti ma assicura di non essere più caduto in tentazione per amore della moglie Germana Schena. “Nel nostro lavoro ci sono parecchie tentazioni e poi io sono un debole. Quando mi capitava in passato finivo per farmi trascinare”, spiega ancora.

Per quanto riguarda i sentimenti, l’artista confida di aver provato emozioni forti nel corso della sua vita e tutto sommato non sembra pentirsi delle scelte prese. Perché in fondo, anche gli errori possono insegnare qualcosa e da ogni rapporto si può uscire con un arricchimento. “L’amore c’era anche in situazioni non durature. Il sentimento si può dare a più di una persona”, sottolinea convinto Fausto Leali nel salotto di Caterina Balivo.

