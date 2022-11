Fausto Leali: “Milena Cantù? La tradivo, troppe occasioni”/ “Con Germana Schena…”

Fausto Leali: “La mia prima moglie…”

Fausto Leali ha avuto tante donne nel corso della sua vita: la prima moglie è stata Milena Cantù, la Ragazza del Clan, ex di Adriano Celentano. Al Corriere della Sera, il cantante ha raccontato del suo matrimonio, nel quale Celentano appunto non è stato invitato: “Ma figurati se veniva! Suo fratello Alessandro mi scritturò, ero parte del gruppo, ad agosto facevamo le serate a turno alla Bussola con Mina, Bongusto e Rocky Roberts, però con Adriano non ci siamo mai frequentati, non dava confidenza, mi avrà salutato due volte in vita sua. E poi con Milena ci sposammo in segreto, firmando un’esclusiva con Tv Sorrisi e Canzoni, un errore madornale, non si fa”.

Il matrimonio, non è stato particolarmente felice per Milena Cantù, tradita più e più volte. Ad ammetterlo, lo stesso Fausto Leali: “Fedele mai. Avevo troppe occasioni, non si può dire sempre di no, ero un debole, che ci potevo fare? Ma tutte storielle passeggere”.

Fausto Leali: “Con Germana sono puro come un giglio”

Al Corriere della Sera, Fausto Leali ha raccontato anche un aneddoto che riguarda una delle sue avventure di una notte e via: “Le racconto questa: 1964, non ero ancora sposato. Cantavo al Gallery di piazza san Babila. Incontrai una ragazza, mi aspettò fino alle tre di notte, poi mi portò a casa sua. Qualche sera dopo venne a trovarmi. Al tempo alloggiavo all’Hotel Pavone di via Dandolo. Chiese al portiere se poteva salire, ma lui le spiegò che… beh, che ero già occupato. Lei allora uscì, cercò la mia auto e mi fracassò tutti i vetri con il cric“.

Dopo le prime nozze, ha avuto una lunga convivenza con Claudia Cocomello. Infine nel 2014 ha sposato Germana Schena, una sua corista, quella che tutt’ora gli è accanto e con la quale condivide la sua vita ormai da tempo. Con lei, a detta del noto cantante, la situazione è differente: “Eh eh eh, mi piace tribolare. Però con Germana rigo dritto, sono candido e puro come un giglio”.

