Fausto Leali mogli e figli: da Milena Cantù a Germana Schena/ “Sono geloso e possessivo”

Fausto Leali ha sempre avuto una vita sentimentale particolarmente tormentata, al punto tale da essersi sposato tre volte. Nonostante il rapporto tra loro sia finito da anni, Milena Cantù è stata certamente una donna che ha avuto un ruolo importante per lui, a cui si era legato dopo la fine della relazione nata tra lei e Adriano Celentano.

Il loro rapporto è stato decisamente lungo, coronato dalle nozze celebrate nel 1968 e conclusosi con il divorzio nel 1983. A suggellare quell’unione ci sono le loro due figlie, Samantha e Deborah. La donna ormai da tempo ha lasciato il mondo della musica.

Milena Cantù e Germana Schena: il loro rapporto con Fausto Leali

Una volta terminato il matrimonio con Milena, Leali si è sposato nuovamente con Claudia Cocomello. Anche dalla loro unione sono nati due figli: Francis Faustino e Lucrezia. Nemmeno la fine di questo rapporto ha spento la fiducia del cantante nei confronti dell’amore: l’artista ha infatti conosciuto poi quella che tuttora è sua moglie, Germana Schena.

I due in un primo momento si sono conosciuti grazie al lavoro: lei, infatti, era una delle sue coriste, ma entrambi si sono poi resi conto del sentimento reciproco che entrambi provavano. L’artista è ancora innamoratissimo della donna della sua vita: “Sono geloso, possessivo, ho molti difetti, ma lei non mi dà motivo di esserlo. Se lei è gelosa di me? Ammetto che all’inizio non ero convinto del nostro fidanzamento… allora lì qualche “scappatoia” c’è stata! Non credo che ci siano state anche da parte sua, lei è una persona più sana di me. Poi ho capito che avevo trovato la ragazza giusta” – ha detto in un’intervista.

