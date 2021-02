Fausto Leali/ Riparte dalla musica dopo il passo falso al GF Vip: “Ho sbagliato ma..”

Fausto Leali torna in tv per una grande festa dedicata all’amore e a San Valentino, in A grande richiesta (Parlami d’amore) e i fan finalmente potranno riascoltarlo nei suoi più grandi successi, colonne sonore di rapporti e matrimoni che spesso durano da una vita. Anche lui, come gli artisti che si alterneranno sul palco questa sera, è da sempre un volto ben noto e importante nella storia della nostra musica italiana. Alla soglia dei suoi 80 anni finalmente il cantante tornerà sul palco per fare quello che gli riesce meglio, ovvero cantare, dimenticando per un attimo la sua brutta esperienza al Grande Fratello Vip 2020 dove è stato messo alla gogna per alcune uscite poco felici a differenza di altri concorrenti che ne hanno combinato di ogni e sono comunque rimasti al loro posto. La sua rivincita passa dalla musica, non vi è dubbio, e chi lo conosce lo sa bene.

Fausto Leali torna sul passo falso al GF Vip: “Ho sbagliato ma..”

Proprio della sua esperienza al Grande Fratello Vip 2020, Fausto Leali è tornato a parlare in un’intervista a La Repubblica ammettendo di aver dimenticato di avere il microfono addosso e che dopo un po’ la noia aveva già preso il sopravvento perché non aveva molte cose da fare: “Il problema è che dopo due giorni che hai il microfono 24 ore su 24 te ne scordi e finisci per parlare senza grande attenzione, come se stessi rilassato in casa. Ma se dici una cavolata in casa con amici fai in tempo a dire: ho sbagliato” e alla domanda se lo rifarebbe, ammette: “È faticoso. Più di quello che pensavo. Lì è pieno di giovani che fanno ginnastica dalla mattina alla sera ma io dopo 10 minuti di stretching non so più che fare. Insomma, purtroppo non ero a mio agio”. Per adesso ripartirà dalla musica, poi chissà.



