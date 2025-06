Fausto Leali, ospite de La volta buona, ammette di essere stato, in passato, un traditore cronico.

Fausto Leali, ospite della puntata de La volta buona del 25 giugno 2025, ai microfoni di Caterina Balivo, risponde ad una serie di notizie sul suo conto dando la propria versione dei fatti. Dopo la smentita sulla fake news riguardante il morbo di Parkinson, nata perché nel corso di un’intervista rilasciata a Domenica In del 2013 si presentò con gli occhiali da sole dovuti ad un’operazione alla cataratta subita qualche settimana prima, Fausto Leali parla d’amore ammettendo di essere stato, in passato, in traditore cronico.

Durante gli anni della sua carriera in cui era sempre in giro per l’Italia, Leali, a Caterina Balivo, racconta di aver avuto anche dei flirt passeggeri. Tutto, però, è cambiato quando nella sua vita è arrivata la moglie Germana con cui ha da poco festeggiato undici anni di matrimonio.

Fausto Leali e l’amore con la moglie Germana

Se prima di incontrare la moglie Germana, Fausto Leali, se capitava l’occasione, non rinunciava ad un flirt, con l’incontro con la donna della sua vita tutto è cambiato. Oggi, infatti, Leali e Germana condividono non solo la vita privata, ma anche quella professionale. Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Caterina Balivo, inoltre, l’artista è tornato anche sull’accusa di plagio di un brano di Alicia Keys.

Accusa che arrivò durante il Festival di Sanremo 2003 a cui Leali partecipò con il brano “Eri tu” che, per alcuni, ricordava “Fallin’” della cantante Alicia Keys. nello studio de La volta buona, il cantante ribadisce come non ci sia assolutamente alcun tipo di somiglianza. Infine, per Leali è poi arrivato un saluto da Luisa Corna con cui ha duettato nel corso della carriera e che è amica della moglie.