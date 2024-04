Fausto Leali spiazza a Da noi a ruota libera: “Non ho più successo dagli anni ’80″/ “Mi ha risollevato Mina”

Fausto Leali confessa a cuore aperto: “Per anni non ha avuto successo, mi ha risollevato Mina”

Ha concesso una lunga intervista a Francesca Fialdini, Fausto Leali nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera dove si è confessato a cuore aperto parlando degli alti e bassi della sua carriera. L’artista dalla voce potente, infatti, proprio quest’anno festeggia 60 anni di carriera e di grandi successivi. Carriera in cui tuttavia non sono mancati anche dei momenti più bui e difficili in cui però ha avuto la fortuna di trovare una mano tesa da grandi artisti come Mina.

Milena Cantù chi è, prima moglie di Fausto Leali/ "Ci sposammo in segreto perchè..."

Nel dettaglio, infatti, Fausto Leali ha confessato: “Con lei ho proprio cantato insieme nel ‘gabbiotto’ dove si registra nel suo studio a Lugano” E poi ha confessato un toccante retroscena: “La prima volta che lei mi chiamò a cantare con lei per una sigla televisiva era il 1986 ed io in quel periodo avevo trascorso un momento di non successo ma lei non ha guardato queste cose, mi conosceva da tempo, sapeva come cantavo ed era una mia simpatizzante. E quando mi ha chiamato io sono scattato. Poi io l’ho chiamata nel mio disco nel 2016 ed è l’unica donna.”

Deborah, Samantha, Lucrezia, Francis Faustino ed Andrea chi sono, figli Fausto Leali/ La dedica del cantante

Da noi a ruota libera, Fausto Leali confessa: “Toto Cutugno ha dato il tocco magico a Io Amo”

Durante l’intervista a Da noi a ruota libera, Fausto Leali ha ricordato un grande artista, Toto Cutugno, morto il 22 agosto scorso. Sul cantautore scomparso Leali ha confessato: “Mi voleva molto bene. Io ho avuto l’ultimo successo nel 1980 poi da lì in poi non c’è stato quasi più niente. Nel 1987, invece, Toto i cercava per farmi sentire dei pezzi, ci conosciamo, ci frequentiamo e mi fa sentire dei pezzi ed uno di questi due è Io Amo e dopo tredici anni che non andavo a Sanremo ci sono ritornato. E le strofe e il tocco magico è di Toto.”

Fausto Leali, chi sono le ex mogli del cantautore/ Il matrimonio con Germana Schena

E poi ha raccontato l’ultimo ricordo: “Abbiamo fatto una cosa di beneficenza anche con Al Bano e poi ci siamo visti altre volte. Poi lui si è ammalato e non ha più voluto vedere nessuno. E poi è andato.” Oltre a parlare dell’amore per la moglie Germana Schena ha rivelato che Wilson Pickett ha battezzato la figlia Deborah.











© RIPRODUZIONE RISERVATA