Fausto Leali squalificato per le frasi su Mussolini?/ Permanenza al Grande Fratello Vip 2020 a rischio…

Fausto Leali è finito subito nel vortice delle polemiche: a distanza di poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip 2020, il web si è scatenato contro l’artista per via di alcune sue affermazioni. “Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Mussolini ad esempio ha fatto delle cose per l’umanità, le pensioni, ma poi è andato con Hitler“, ha affermato, “il quale nella storia era un fan di Mussolini”. Una frase che non è piaciuta affatto ai telespettatori, che hanno fatto sentire subito la loro voce sui social. L’elogio al Duce potrebbe costare la squalifica a Fausto Leali? Qualcuno afferma di sì e per ora i piani alti della rete del Biscione non hanno reso nota la loro posizione in merito. Ci ha pensato invece Rachele Mussolini a dire la sua: “Impreciso sulle cose fatte da mio nonno”, ha detto la sorella di Alessandra, “ma anche se fosse stato puntuale e avesse argomentato bene, sarebbe stato criticato ugualmente perchè su mio nonno e in generale sul mio cognome c’è un tabù”. Rachele si è dichiarata d’accordo con la visione di Fausto Leali: il nonno avrebbe fatto anche delle cose buone per gli italiani, “A partire dalle molte infrastrutture realizzate in quel periodo. Io sono sempre stata molto critica nei confronti degli errori del regime, ho sempre condannato la promulgazione delle leggi razziali, ma oggi sembra che tutti i mali vengano dal fascismo”.

Fausto Leali, la gaffe con Andrea Zelletta

Fausto Leali è entrato nella casa spogliandosi delle vesti di cantante e a quanto pare ha deciso di compiere il gesto anche in modo materiale. Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020 infatti si sarebbe fatto sorprendere del tutto nudo da Andrea Zelletta, che lo ha subito raccontato ad altri concorrenti. In giardino in quel momento c’erano anche Massimiliano Morrone e Tommaso Zorzi, già impegnati a criticare il cantante per via della sua abitudine a non fare nulla in casa e a lamentarsi senza sosta. “Ma lo sapete cosa ha fatto prima?”, ha raccontato Zelletta, “ho visto che si cambiava nell’armadio, pensavo stesse mettendo altri pantaloni e invece si è levato tutto, anche le mutande. Aveva la maglietta, ma si è vista una chiappa. Il peggio è venuto dopo: per mettersi gli slip bisogna piegarsi e alzare la gamba e si sono visti i gioielli!”. A quel punto Andrea gli ha fatto notare l’errore, ma in seguito sarebbe stato informato del fatto che Fausto Leali si stia cambiando in questo modo fin dal primo giorno. “Come sta messo?”, si è limitato però a chiedere Zorzi, incuriosito.



