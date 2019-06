FAUSTO LEALI/ Video, in versione benzinaio su Instagram (Premio Marisa Bellisario)

Al Premio Marisa Bellisario ci sarà, nelle sue vesti di ospite, anche Fausto Leali. In un programma completamente dedicato alle donne non poteva mancare uno come lui che per tutta la vita non ha fatto altro che inneggiare all’amore tra un uomo e una donna con grande sentimento e maestria. Per questo motivo il famoso autore di ‘A chi’ (e di tante altre belle canzoni a dir la verità) è stato invitato da Paola Perego, che condurrà il programma che andrà in onda in seconda serata su Rai Uno. In un momento così delicato per la figura femminile non poteva mancare una rassegna pronta a premiare tutte quelle donne che si sono distinte con merito all’interno del proprio campo di lavoro, per una serata tutta all’insegna della femminilità e del gentil sesso. Tra i tanti ospiti che si susseguiranno ricordiamo anche la grande Milena Vukotic (chi non pensa a lei avendo bene in mente il mitico ragionier Fantozzi?), Simone Di Pasquale (ballerino di Ballando con le stelle), Claudia Gerini e l’attore romano Raoul Bova. La ciliegina sulla torta sarà la presenza della giornalista Federica Angeli.

FAUSTO LEALI: BENZINAIO PER UN GIORNO

Il mondo di oggi si muove sempre di più nella realtà virtuale e sempre meno in quella reale. Questo lo sa anche Fausto Leali, che proprio un ragazzino non è, anzi, è piuttosto stagionato, tanto per intendersi. Eppure eccolo lì pronto a dire la sua e a ruggire (è questo il termine certamente più indicato nel suo caso vista la particolarissima voce rauca alla Joe Cocker) in mezzo al terreno privilegiato dei giovani: Instagram. Una delle ultime foto è davvero molto simpatica e degna di nota: vediamo il buon Fausto Leali alle prese con la pompa di benzina in un improbabile self. Improbabile perché da uno famoso come lui una cosa del genere non ce la aspetteremmo proprio e invece eccolo lì, come chiunque altro, pronto a mettersi la benzina da solo come qualsiasi altro comune mortale. Vestito sportivo, polo rossa e via. Il post è chiarissimo: “Pronti, partenza… e via! Buona giornata a tutti voi! #tour 2019“. In tanti, anche quest’anno, lo seguiranno: Fausto Leali, il Joe Cocker nostrano, non perde mai il suo appeal e la sua voglia di musica.

LOVE IS

Come abbiamo appena detto, Fausto Leali è uno dei cantanti più attivi su Instagram. Il famoso esecutore di ‘A chi’ (ma anche della bellissima ‘Ti lascerò’ in coppia con Anna Oxa) posta spesso foto della sua quotidianità su questo social network, un po’ per promuoversi e un po’ per non perdere il contatto con tutti i suoi fan, che sempre più spesso lo reclamano. Dopo essersi fatto immortalare in un simpatico self di viaggio alla pompa di benzina, eccolo assieme alla sua compagna in una foto notturna, il tutto sottolineato dalla frase accompagnatoria: ‘Love is’… che lascia ampio spazio ai commenti degli utenti. Commenti che, lo dobbiamo constatare, sono davvero entusiastici per il buon Fausto Leali. Un utente gli ha anche fatto una richiesta davvero speciale: “Caro Fausto perché non vieni a fare una tournee’ in Australia? Si puo’ arrangiare tutto. Ti aspettiamo. Antonio” Insomma, una vera e propria mission impossible… ma per il buon Fausto Leali tutto o quasi è possibile, magari anche andare quatto quatto nella terra dei canguri. Magari.





© RIPRODUZIONE RISERVATA