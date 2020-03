Fausto Leali/ Vita ai tempi del coronavirus: salta tour al Teatro Nazionale di Milano

Fra i numerosi ospiti di questa mattina di Storie Italiane, anche il grande Fausto Leali. Il cantante italiano, fra i più amati sulla scena musicale, sarà in collegamento con il programma di Rai Uno, che da qualche giorno a questa parte sta andando in onda in formato extra per seguire nel dettaglio l’emergenza coronavirus. Fausto Leali chiacchiererà con la padrona di casa, Eleonora Daniele, spiegando come sta passando queste giornate da recluso in casa, a seguito delle misure restrittive emesse dal governo, che vietano assolutamente gli spostamenti ad eccezione di recarsi sul luogo di lavoro, andare in farmacia, fare la spesa, ed emergenze varie. Leali, come molti altri artisti italiani e non, è stato costretto ad annullare le esibizioni in programma in questi giorni. Il cantante bresciano da anni “trapiantato” in Brianza, sarebbe dovuto salire sul palco del Teatro Nazionale di Milano, che però ha deciso di cancellare tutti gli spettacoli teatrali in programma fino al prossimo 3 aprile, seguendo quindi le direttive del decreto ministeriale.

FAUSTO LEALI E IL “DEBOLE” PER ELETTRA LAMBORGHINI “ANDREI A CENA CON LEI”

In particolare, Fausto Leali doveva esibirsi nel tour teatrale “In Classic”, rimandato però a data da destinarsi: “a seguito del protrarsi della situazione d’emergenza generata dalla diffusione del Covid-19 – si legge sul sito ufficiale dello stesso teatro – e dalle conseguenti misure cautelari da applicare a tutela della salute di spettatori e dipendenti”. Fausto Leali è stato fra gli ultimi personaggi famosi ad essere ospitati in televisione. Lo scorso 7 marzo, in occasione dell’ultima puntata trasmessa da Verissimo (lo scorso weekend lo show di Canale 5 non è andato in onda causa epidemia da coronavirus), aveva infatti parlato con la Toffanin, ripercorrendo la sua lunga carriera, e la sua vita privata. Si è parlato anche del suo rapporto di amicizia con Anna Oxa, che negli ultimi anni si è un po’ affievolito. Recentemente, inoltre, Leali aveva parlato a Diva e Donna, e in quell’occasione aveva ammesso di avere un “debole” per Elettra Lamborghini: “Con il benestare di mia moglie, che sa che sarebbe solo curiosità e non altro, andrei a cena con Elettra Lamborghini”. Leali aveva aggiunto e concluso: “Oggi sono felicemente sposato con Germana e con lei condivido tutto: lavoro, amore, divertimento e ci godiamo la nostra famiglia allargata”.



