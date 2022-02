Fausto Pinna, chi è compagno di Iva Zanicchi/ “Facciamo ancora l’amore ogni giorno”

Iva Zanicchi condivide da anni la propria vita con Fausto Pinna. Chi è il compagno della nota cantante, salita anche sul palco del Festival di Sanremo 2022? L’uomo è nato in Sardegna nel 1950 e ha sempre lavorato nell’ambito musicale. Il suo nome non è infatti nuovo a chi fa parte del settore: da anni è infatti uno stimato produttore musicale che ha collaborato, nel corso della sua carriera, con grandi nomi della musica italiana. Proprio grazie al suo lavoro ha conosciuto Iva: i due si sono incontrati durante la lavorazione di un album della Zanicchi e si sono innamorati. L’album in questione è “Care colleghe”, uscito nel 1987, che vede come produttore proprio Pinna. Una collaborazione che ha fatto nascere la lunga storia d’amore, che ormai dura da più di trent’anni.

MICHELA ANSOLDI, FIGLIA IVA ZANICCHI/ "Siamo diverse, caratterialmente agli antipodi"

Fausto e Iva si sono innamorati proprio nel 1987. Da quel momento hanno fatto coppia fissa, condividendo la loro vita. Nonostante il lungo e forte rapporto, la Zanicchi e il compagno non hanno mai deciso di convolare a nozze. Tra loro, infatti, non c’è mai stato un matrimonio, nonostante dopo tutto questo tempo Iva chiami “marito” Fausto. La cantante era già stata sposata precedentemente: il primo marito si chiama Antonio Ansoldi. Nel 1967 è nata la prima e unica figlia di Iva, Michela.

Iva Zanicchi/ "Sono molto fragile. Lifting? Lo farò quando avrò 90 anni"

Iva Zanicchi, la storia con il compagno Fausto Pinna

Iva Zanicchi ha dovuto fare i conti negli ultimi anni con la malattia del compagno, Fausto Pinna. Durante il primo lockdown, infatti, i due hanno dovuto combattere non soltanto contro il virus ma anche contro un tumore che ha colpito il marito della cantante: “Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio. All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere”. Un momento che li ha uniti ancora di più. La coppia, infatti, nonostante tanti anni insieme è ancora molto legata, sentimentalmente ma anche fisicamente.

Luca e Virginia Catellani, figli Michela Ansoldi/ La nipote sulle orme di nonna Iva

“Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome” ha raccontato la cantante, che ha poi aggiunto come con il marito faccia ancora l’amore: “A 60 anni facevo le capriole…! Adesso meno, ma guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più! Dopo anni e anni uno diventa come fratello e sorella? Questo è il grande rischio, certo. Ma per questo bisogna imporsi di fare l’amore. Casomai ti aiuti un po’ con la fantasia. Io ne ho tantissima… Ma non mi faccia dire altro che poi il mio compagna si arrabbia…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA