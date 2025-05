Nel corso della sua lunga vita, Iva Zanicchi ha avuto la fortuna di trascorrere una gran fetta del suo tempo al fianco di Fausto Pinna. Il compianto compagno di una vita, morto lo scorso settembre dopo aver fatto i conti con una lunga malattia. Un’agonia che si è protratta per oltre un mese, con il finale più triste e amaro per Iva Zanicchi. Intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin subito dopo la scomparsa del marito, Iva Zanicchi ha raccontato gli ultimi momenti vissuti vicino al suo storico compagno di vita, per quasi 40 anni al suo fianco:

“Gli sono andata vicino e gli ho detto: “Amore vedrai che adesso starai meglio, stai tranquillo, ti voglio bene” e lui ha fatto il suo ultimo respiro e se n’è andato, è morto lì con me” ha raccontato la cantante nel salotto della Toffanin. Più volte negli ultimi mesi l’Aquila di Ligonchio è tornata a parlare della scomparsa di Fausto Pinna, ammettendo come la nostalgia spesso si faccia sentire e arrivi a bussare alla porta.

Iva Zanicchi e la morte di Fausto Pinna: “Ho pensato di iniziare a bere”

Sprofondare nell’abisso è stato un rischio incredibilmente concreto per Iva Zanicchi, la cantante ha infatti raccontato di aver pensato addirittura di cercare conforto nell’alcol. Ma per fortuna la forza della cantante si è rivelata abbastanza per non cadere nelle facili tentazioni:

“L’ultimo mese è stato dolorosissimo per la sofferenza. Per quanto andasse avanti di morfina, soffriva” ha ricordato Iva Zanicchi sempre tornando a parlare della morte del suo compagno di vita con il quale ha condiviso per 40 anni gioie e sofferenze. Un lutto difficile da digerire, ma che la cantante è riuscita a controllare anche grazie all’aiuto della figlia Michela, che si è rivelata un faro e allo stesso tempo una spalla sulla quale poggiarsi nel momento più difficile della vita di Iva Zanicchi.

