Lo scorso agosto, Fausto Pinna, lo storico compagno di Iva Zanicchi, si è spento all’età di 74 anni. A distanza di sei mesi dalla tragica morte di Fausto, la cantante sarà ospite oggi, domenica 23 febbraio, di Silvia Toffanin a Verissimo. Ma chi era esattamente l’uomo che è stato accanto ad Iva per più di 40 anni? Nato in Sardegna nel 1950, era un noto produttore musicale. Nel corso degli anni, ha lavorato anche al fianco della Zanicchi, producendo alcuni dei suoi dischi. I due si sono conosciuti nel 1987, poco dopo la separazione di lei dal cantante Antonio Ansoldi, e da allora non si sono più lasciati.

Nonostante una convivenza durata quattro decenni, la coppia non ha mai avuto figli insieme. Iva ha avuto Michela con il suo ex marito, mentre Fausto è diventato padre di una figlia in una precedente relazione. Non è ancora chiaro, poi, se i due abbiano mai formalizzato il loro legame con il matrimonio. Sebbene Iva ha raccontato di aver fatto la proposta, pare che i due non siano mai convolati ufficialmente a nozze. “Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere”, raccontò Iva al magazine Intimità.

Fausto Pinna, chi era il compagno di Iva Zanicchi: la malattia e la morte

Nel 2020, durante il lockdown, Iva Zanicchi notò che qualcosa non andava nel compagno. Poco dopo fu ricoverato e gli fu diagnosticato un grave tumore ai polmoni. “Fumava 90 sigarette al giorno, a volte ne accendeva tre insieme. Ha smesso 12 anni fa, ma era tardi, il tumore è partito da lì, aveva i polmoni pieni di catrame”, ha raccontato la cantante a Il Corriere della Sera dopo la morte di Fausto Pinna. All’inizio i dottori gli diedero tre mesi di vita ma, contro ogni previsione, riuscì a sopravvivere altri quattro anni, venendo a mancare nella notte tra il 7 e l’8 agosto 2024.

La morte di Fausto ha lasciato un vuoto enorme nella cantante, come ha raccontato in più interviste. Ospite a Verissimo, aveva parlato dell’ultima notte insieme a lui, quando Fausto ha dato il suo ultimo respiro proprio accanto a lei. Dopo aver sentito un respiro affannato, si è svegliata di colpo ed è corsa a prendere la tachipirina. Ma una volta tornata in camera, ha capito cosa stava succedendo. “Gli sono andata vicino e gli ho detto: ‘Amore vedrai che adesso starai meglio, stai tranquillo, ti voglio bene’ e lui ha fatto il suo ultimo respiro e se n’è andato, è morto lì con me”, ha detto.