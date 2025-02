Dice bene Iva Zanicchi quando afferma che la morte del compagno Fausto Pinna è “un vuoto difficile da colmare” soprattutto perché si conoscevano dal 1987 quando lui era un produttore musicale affermato e di successo. Purtroppo dopo una lunga lotta contro il tumore ai polmoni è morto lo scorso anno lasciando la cantante sola anche se può sempre contare sull’affetto della figlia e dei suoi familiari.

Tutto è iniziato durante il lockdown: Iva Zanicchi si è accorta che il suo amato compagno non stava bene e credeva avesse un problema al cuore. Peccato che quando è stato ricoverato i medici le hanno annunciato che lui aveva un tumore ai polmoni e, contro ogni pronostico, è sopravvissuto per oltre tre anni andando contro le previsioni molto a ribasso dei medici. Fausto Pinna è rimasto fino alla fine una persona sorridente che adorava la compagnia della sua adorata cantante.

Fausto Pinna e Iva Zanicchi: come è nata la loro storia d’amore

Non è facile rimanere insieme alla stessa persona per così tanti anni, eppure Fausto Pinna e Iva Zanicchi sono stati insieme per più di quarant’anni fino alla morte di lui. Un rapporto fatto di fiducia, complicità, amore ovviamente e tanto sano divertimento. Si era da poco separata da Antonio Ansoldi quando la cantante ha conosciuto Fausto che era un produttore discografico. I due hanno avuto una figlia, Michela, che ora vive in una casa vicino alla mamma. Perché non si sono mai sposati? Perché la cantante lo aveva già fatto una volta e non le andava di annullarlo dato che con l’ex marito ha ancora adesso un bel rapporto.

Con Fausto Pinna la cantante non si è mai annoiata perché era una persona allegra e con la battuta prova. E cosa più importante non l’ha mai tradito neanche una volta mentre lui ci ha provato, “ma l’ho beccato all’istante”. Sempre la cantante ha raccontato che quando lo vedeva giù di morale gli passava davanti nuda, gli raccontava le barzellette, gli diceva di tenerle il posto quando sarebbe andato in Paradiso, anche perché non ha alcuna intenzione di lasciare questo bel mondo che le ha dato tante gioie e che l’ha resa una delle cantanti più amate del Bel Paese.