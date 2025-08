Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi: chi era e come è morto e il grande amore dell'artista: "Il nostro è stato un grande amore"

Come è morto Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi

Quello che a lungo ha legato Iva Zanicchi e Fausto Pinna è stato un amore grande, profondo, che ha portato i due a vivere una storia intensa. Il compagno di Iva Zanicchi è purtroppo venuto a mancare nel 2024, gettando l’artista in un lutto profondo. La loro storia d’amore andava avanti, come dicevamo, da tantissimi anni: i due, pur non essendosi mai sposati, stavano insieme da metà degli anni Ottanta. Il produttore musicale ha cominciato a collaborare con Iva Zanicchi dal punto di vista lavorativo: con il tempo, però, la loro si è trasformata in una relazione sentimentale che ha portato alla nascita di un amore grandissimo e profondo.

Ad annunciare la malattia di Fausto Pinna era stata proprio Iva Zanicchi, che aveva rivelato nel 2023 come il produttore fosse stato un grande fumatore: per tanti anni ha infatti fumato 90 sigarette al giorno. “È forte come una quercia e sta lottando” aveva spiegato la Zanicchi. Purtroppo, dopo diversi anni di malattia, Fausto è venuto a mancare nel 2024, nel mese di agosto. Una perdita davvero difficile da affrontare per la Zanicchi, che ha parlato di un “vuoto incolmabile” dopo la morte del suo amato Fausto.