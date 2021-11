Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ “A 80 anni facciamo ancora l’amore”

Fausto Pinna è il compagno di Iva Zanicchi, la cantante e conduttrice televisiva di successo. Una storia d’amore importante quella nata tra i due che sono legati oramai da tantissimi anni. Insieme hanno superato tanti momenti di difficoltà e vinto tante battaglia tra cui il cancro e il Covid. Proprio il produttore, ospite del programma di Barbara d’Urso, ha raccontato la sua battaglia contro il tumore ai polmoni: “ho fumato novanta sigarette al giorno per anni, mi piacerebbe dire ai giovani di non fumare. Fumano e non sanno cosa può succedere”. La terribile scoperta è avventar durante dei controlli di routine e ha sconvolto la sua vita. Al suo fianco presenza costante quella della compagna Iva Zanicchi che ha detto: “la gente, di solito, vive queste cose in modo intimo io ho chiamato tutti e ho chiesto di pregare per lui”.

D'IVA, IVA ZANICCHI/ Diretta e ospiti prima serata: lei "Ho fatto errori ma è umano"

Non solo, la cantante ha voluto mandare un messaggio di speranza a tutti i telespettatori: “il tumore si può vincere, bisogna lottare sempre. Lui mi diceva: guarda che non è che ti lascio vedova e ti puoi risposare, io non muoio”. Inizialmente però il quadro clinico di Pinna non era dei migliori: “aveva problemi cardiaci, il tumore, altri problemi, il Covid, il diabete che non aveva mai avuto, un blocco renale”.

Antonio Ansoldi, ex marito Iva Zanicchi/ "E' una delle cose tristi della mia vita"

Iva Zanicchi: “Fausto Pinna non ha mai preso il Viagra”

Nonostante tutto però con tanta forza e determinazione, Fausto Pinna ha vinto la sua battaglia contro il cancro come ha raccontato Iva Zanicchi: “ha superato tutto. Adesso ha terminato la chemio e si sta poco alla volta riprendendo. Gli sono cresciuti i capelli e la barba”. Nella loro vita è poi arrivato anche il Coronavirus, ma la coppia è riuscita a debellare il virus. Problemi di salute a parte, la coppia è molto affiatata e complice come ha rivelato la Zanicchi che è il sogno erotico di Pinna.

“A 80 anni faccio ancora l’amore, ecco com’è: però succede di rado e allora, dopo, suoniamo le campane e metto la bandiera dell’Italia a sventolare sul balcone” – ha confessato la cantante che ha aggiunto – “non ha mai preso il Viagra, lui ha 72 anni, me lo sono preso giovane”

Michela Ansoldi, figlia e nipoti Iva Zanicchi/ "Ha sofferto tanto la mia assenza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA