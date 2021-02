Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ “Ho combattuto contro un tumore ai polmoni”

Fausto Pinna è il compagno di Iva Zanicchi: un grandissimo amore tra i due messo in pericolo da diversi problemi di salute che la coppia ha superato alla grande. Nonostante non siano sposati la cantante lo definisce “suo marito”, una persona che ha saputo farle battere nuovamente il cuore dopo la fine del matrimonio con Ansoldi. “Fausto è una persona allegra – ha detto la cantante rivelando – “in una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome. Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l’ho beccato subito, in Sardegna”. Un grande legame quello nato tra la Zanicchi e il noto produttore musicale che però non hanno intenzione di sposarsi. A precisarlo è stata proprio la Zanicchi: “non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta. Potevo annullarlo ma non l’ho fatto. Io e il mio ex marito abbiamo un ottimo rapporto”.

Fausto Pinna e Iva Zanicchi: “Il Covid ci ha rovinato ma passerà”

Fausto Pinna e Iva Zanicchi sono più innamorati che mai. La coppia ha vissuto mesi di grande difficoltà prima per il Covid e poi per un tumore. A rivelarlo è stata proprio l’aquila di Ligonchio durante una precedente intervista rilasciata a Verissimo in cui ha raccontato: “durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio. All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere”. Lo stesso produttore ospite di Barbara D’Urso ha raccontato la sua battaglia: “ho combattuto contro un tumore ai polmoni. Ho fumato novanta sigarette al giorno per anni, mi piacerebbe dire ai giovani di non fumare. Fumano e non sanno cosa può succedere”. La stessa cantante parlando del cancro ha lanciato un messaggio di forza e coraggio al pubblico: “il tumore si può vincere bisogna lottare sempre. Lui mi diceva: guarda che non è che ti lascio vedova e ti puoi risposare, io non muoio”.



