Fausto Pinna compagno Iva Zanicchi/ “Il mio angelo custode: se canto lui piange e…”

Questo pomeriggio la sua amata Iva Zanicchi sarà ancora una volta protagonista nel salottino televisivo di “Verissimo”, dove oramai è una sorta di habitué, e di conseguenza i riflettori dello showbiz si riaccenderanno per qualche ora anche su Fausto Pinna, compagno della cantante di Ligonchio. Ma chi è quest’uomo separato da qualche anno di età dalla nota opinionista televisiva e già impegnata in politica, il cui cognome tradisce inequivocabilmente le sue origini sarde? Scopriamolo qui di seguito.

Fausto Pinna, oggi 71enne, fa coppia fissa con la sua Iva oramai dal lontano 1986 e, come si suol dire in questi casi, il loro è un legame solido e che ha superato alcune tra le prove più difficili: non ultima quella della malattia, per entrambi, e della scomparsa di persone a loro care, come purtroppo capitato a centinaia di migliaia di italiani nel corso dell’ultimo anno e mezzo. Sul compagno della cantante, con i due che non hanno mai voluto convolare a giuste nozze (ma ne diamo conto più avanti di quest’aspetto…) si è scoperto di più nell’ultimo periodo, quando la coppia ha parlato della malattia di lui e della dura battaglia in questi mesi di pandemia, con la stesa Zanicchi contagiata e colpita dalla perdita dell’amato fratello. Una diagnosi da far tremare le gambe quella per Fausto: cancro ai polmoni e non tante speranze di sopravvivere.

FAUSTO PINNA, COMPAGNO DI IVA ZANICCHI: E’ IL SUO ‘ANGELO CUSTODE’ E…

Eppure, nonostante i problemi cardiaci pregressi, il tumore ai polmoni (“Ho fumato anche novanta sigarette al giorno” ha confessato in tempi recenti durante una ospitata a “Domenica Live”) e il diabete, Fausto Pinna per ora ha vinto la sua battaglia contro il tumore: “Il cancro si può vincere, bisogna lottare sempre” ha raccontato il diretto interessato confessando di aver detto alla sua Iva che non l’avrebbe lasciata vedova mentre tu poi riposi. “Ha superato tutto, ha terminato la chemio e gli sono ricresciuti i capelli e la barba” gli ha fatto eco la cantante, scherzando poi in quella circostanza sul fatto che il Covid li ha rovinati ma per fortuna il suo Fausto non ha mai avuto bisogno del Viagra…

Insomma, un rapporto solido fatto di ironia ma anche tanta passione: conosciutisi nel 1986, durante la lavorazione di uno dei dischi dell’artista, non si sono mai più lasciati nonostante i 10 anni di differenza tra di loro. Come accennato, non si sono mai sposati e a precisa domanda hanno spiegato che oramai il tempo è passato e non hanno più l’età per farlo: “Quando canto, Fausto piange, mi dice che è innamorato di me… ma io non ci credo, anche quando mi dice che sono bella pure se sono un disastro” ha scherzato la Zanicchi, che ha definito in diverse occasioni Pinna come il suo “angelo custode” ma anche un vero e proprio “bodyguard” di vita e la persona che sa più di ogni altra ascoltarla.



