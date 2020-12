Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ “Il tumore? I marcatori sono azzerati”

Fausto Pinna è il compagno di Iva Zanicchi, la cantante e conduttrice che nelle ultime settimane ha dovuto combattere contro il Coronavirus. Un anno davvero difficile per la coppia che si è ritrovata ad affrontare dei serissimi problemi di salute visto che al produttore musicale è stato diagnosticato un cancro. A rivelarlo è stata proprio la compagna durante un’intervista rilasciata a Verissimo su Canale 5: “durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio. All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere”. Una dura scoperta che ha visto la coppia unita più che mai nell’affrontare il tumore, anche se la Zanicchi non ha nascosto di aver inizialmente avuto paura. “All’inizio mi è crollato il mondo addosso” – ha detto la cantante – “ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere. Credo che ne usciremo. Ora i marcatori tumorali sono azzerati”.

Iva Zanicchi: “Fausto Pinna? Non l’ho mai tradito”

Sono stati mesi molto duri per Fausto Pinna e Iva Zanicchi. La coppia, legata da più di 30 anni, si è ritrovata nel giro di pochissimi mesi a dover prima lottare contro il tumore del produttore e poi il Coronavirus della cantante. La scoperta del tumore è stata una doccia fredda per la coppia, ma insieme l’hanno affrontata sin da subito come ha raccontato la Zanicchi a Verissimo: “Fausto si è ricoverato al centro tumori e stiamo lottando ancora ma devo dire che lui è una iena! Stamattina ha fatto la chemio ma sta qui con me. È un toro, è forte ma credo che ne usciremo. Ne parlo al plurale perché siamo insieme in questa cosa”. La reazione di Pinna si è rivelata vincente, visto che il compagno della Zanicchi ha preferito sorridere alla malattia piuttosto che abbattersi. A pensarla uguale è la stessa Zanicchi che non ha nascosto però all’inizio di aver avuto tanta paura: “a me questa cosa fa venire i brividi… La voglia di vivere, di sconfiggere ogni malattia è importante. Lui adesso ne è fuori, nel senso che i marcatori sono a zero, ma c’è ancora da fare… Bisogna sempre lottare e avere fiducia”.



