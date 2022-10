Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ La cantante: “siamo legati da 36 anni”

Iva Zanicchi: “Fausto Pinna è il mio angelo custode”

Iva Zanicchi e Fausto Pinna sono tra le coppie più longeve della televisione italiana. L’aquila di Ligonchio è legata al produttore da più di 35 anni anche se non si sono mai sposati. Una decisione che non hai mai compromesso il loro rapporto davvero unico. Proprio la Zanicchi, parlando del rapporto con Fausto Pinna, ha rivelato uno dei segreti della loro unione: “facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla vita, a qualunque età. Ogni donna, a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale. Io e Fausto siamo legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che lo faccio ridere, lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco”

L’intesa fisica e mentale è uno dei punti di forza del loro amore con la cantante di “Zingara” che lo definisce il suo “angelo custode” arrivato nella sua vita pochi anni dopo la fine del matrimonio con Antonio Ansoldi, il padre della sua unica figlia Michela.

Iva Zanicchi: “Fausto Pinna è una persona allegra”

L’allegria è il sale della vita. Lo sa bene l’esuberante Iva Zanicchi, cantante e conduttrice di successo. La donna è legata da 36 anni al produttore Fausto Pinna che descrive così: “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome”. Un rapporto che va oltre quello tra i due che ci sono sempre stati l’uno per l’altra; nei momenti di gioia, ma anche nei momenti di grande difficoltà come quando la Zanicchi si è ammalata di Covid o Fausto di tumore.

Proprio la cantante ha raccontato: “Fausto avuto dei problemi gravi. E’’ stato durissimo quel periodo, ma l’ho affrontato con allegria. Lui è un uomo molto forte, ne parlo di questa cosa perché può essere di conforto per gli altri. Lui è talmente forte che a volte è lui che fa coraggio a me”.

