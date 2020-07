Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ No al matrimonio: “Dopo 33 anni insieme…”

Quello tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna è un amore forte, consolidato dagli anni trascorsi insieme. C’è però da fare un chiarimento: nonostante lei lo abbia definito spesso ‘suo marito’, Iva e Fausto non sono sposati. La coppia convive e si ama da circa 33 anni ma è proprio l’età ad averli portati a decidere che non fosse il caso di convolare a nozze. Ma come si sono conosciuti Fausto e Iva? Pare proprio che a legarli sia stata la musica. Fausto Pinna è infatti un famoso produttore musicale e si è innamorato dell’Aquila di Ligonchio nel 1986, mentre lavoravano insieme al disco della cantante, Care Colleghe. Lì scoccò la scintilla di quell’amore che dura ancora oggi e che li ha resi inseparabili.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna, un grande amore da oltre 30 anni

Iva Zanicchi e Fausto Pinna sono una delle coppie più longeve del mondo della musica. Oltre 30 anni insieme eppure mai è arrivata la decisione di convolare a nozze. “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto”, ha raccontato la Zanicchi al programma radiofonico Un giorno da pecora alcuni mesi fa, “Quando canto, lui piange. Dice che è innamorato di me, ma io non ci credo”, ha aggiunto la nota cantante. C’è da capire se quella di non sposarsi sia una decisione definitiva o se qualcosa potrà magari cambiare nel corso dei prossimi mesi.



