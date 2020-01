FAUSTO PINNA, COMPAGNO IVA ZANICCHI/ “Ogni anno mi regala una bambola perchè…”

Fausto Pinna è l’uomo che accompagna Iva Zanicchi da oltre 30 anni (34, per la precisione). Lui è un produttore musicale: non a caso, i due si sono conosciuti in occasione dell’uscita del disco della Zanicchi del 1987, che contiene – tra gli altri – il singolo di successo Solo tu. Il loro primo incontro, in realtà, risale al 1986, quando la cantante era nel pieno della lavorazione di Care colleghe. Fausto non ha profili social, anche se è possibile trovare qualche suo scatto sull’Instagram di lei. Carriera a parte, non si sa molto circa la sua vita personale. Iva ha alle spalle un matrimonio fallito con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto la sua unica figlia Michela. Pur considerando quel passo un errore (“Non avrei dovuto sposare mio marito”, ha dichiarato a Non disturbare), non ha mai inoltrato la richiesta di nullità. Ne ha parlato a Verissimo: “Non voglio sposarmi”, ha detto, in riferimento alla sua nuova relazione con Pinna, “non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta […] potevo annullarlo ma non l’ho fatto. Io e il mio ex marito abbiamo un ottimo rapporto”.

Il regalo di Fausto Pinna a Iva Zanicchi

Riguardo alla possibilità di far dichiarare nullo il suo precedente matrimonio e di sposare Fausto Pinna, Iva Zanicchi aveva annunciato al Maurizio Costanzo Show di essere finalmente pronta. Oggi, però, si rimangia tutto: “Ma mi vede lei con il tailleur bianco e il bouquet di fiori a fare la sposina?”, chiede, un po’ indispettita, a chi la intervista per Grand Hotel. Poi racconta: “Fausto e io stiamo bene così, ci sosteniamo, ci nutriamo, cioè, lui nutre me perché è un cuoco sopraffino, e dopo quarant’anni insieme ridiamo ancora moltissimo. Non è già ‘tanta roba’, come dicono i ragazzi di oggi?”. Per il suo ultimo compleanno, Pinna le ha regalato una bambola. Proprio così: “Fin dal nostro primo incontro, a ogni ricorrenza lui mi regala una bambola. Sa che da piccola non ne ho avute, perché in casa non c’erano soldi per i giocattoli e io ne ho sofferto moltissimo. Così Fausto ha cercato di riempire questo mio vuoto regalandomi bambole e bambolotti di ogni tipo: di porcellana, di pezza, di vetro… Ormai ne ho talmente tanti che faccio concorrenza a Orietta Berti”.

Fausto Pinna e il compleanno di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi compie oggi, 18 gennaio 2020, i suoi primi 80 anni. Tuttavia, la cantante e Fausto Pinna hanno già festeggiato il compleanno nella loro casa a Lesmo (Monza-Brianza) nei giorni scorsi. Nelle foto pubblicate su Grand Hotel li si vede alle prese con il brindisi e – probabilmente, in seguito – con il taglio di una torta a 4 piani sulla quale campeggia in grande il numero 80.



