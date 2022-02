Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi/ Il segreto del loro amore

L’amore della vita di Iva Zanicchi è certamente il suo attuale compagno, Fausto Pinna, nonostante abbia avuto una figlia dal suo ex marito. I due sono felici insieme ormai da più di trent’anni, pur non avendo mai coronato il loro rapporto con il matrimonio. Nonostante questo, i due si considerano come marito e moglie e si supportano a vicenda costantemente. A renderli ancora più uniti c’è la passione per la musica: l’uomo è infatti il produttore e ha curato in prima persona l’album della cantante, “Care colleghe“.

Era stata lei a raccontare come sia nata tra loro: “Fausto si occupava di produzioni insieme a Roberto Danè. A un certo punto mi sono accorta che mi guardava costantemente Il giorno dopo è ritornato e ha fatto così tutti i giorni: sentivo il suo sguardo su di me. Lui diceva che ero io a guardarlo, ma in realtà dal vetro della sala di incisioni non vedevo proprio un bel niente. Poi mi ha invitato a cena. In effetti io in quel periodo ero da anni in crisi con mio marito, mi sentivo molto sola. Per questo mi sono appoggiata a Fausto, che mi ha fatto una corte serrata. È così che bbiamo iniziato una relazione e oggi, dopo 30 anni, siamo ancora insieme”.

Fausto Pinna e Iva Zanicchi: la passione è sempre la stessa

Iva riesce a guardare Fausto con gli occhi dell’amore, come se il tempo non sia passato: “Ogni donna, a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale – ha detto la cantante in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ -. Io e Fausto siamo legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che io faccio ridere, lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco”.

E anche la passione è rimasta quella di sempre: “Lei vuol sapere se c’è del sesso? Sì, c’è, facciamo ancora l’amore, perché fare l’amore fa bene alla vita. A qualunque età. Guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80 anni. Se smetti di fare sesso non lo fai più” – ha concluso.

