Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi/ “Mi è crollato il mondo addosso”

Ica Zanicchi è la dimostrazione di come sia possibile trovare il grande amore quando non si è più giovanissimi, ma con l’ardore e l’entusiasmo di una ragazzina. L’Aquila di Ligonchio, infatti, è innamorata ormai da più di trent’anni di Fausto Pinna, produttore musicale che l’ha sostenuta anche in questa edizione del Festival di Sanremo, dove è stata una delle protagoniste.

Galeotta tra loro è stata la collaborazione che i due avevano instaurato nel 1987, anno in cui è uscito il suo album dal titolo “Care Colleghe“. I due non si sono mai sposati, ma non sentono di avere bisogno di suggellare la loro unione con le nozze: “Non voglio sposarmi, non è più il tempo – aveva raccontato lei a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata una volta in Chiesa”.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna ancora innamoratissimi: il momento difficile che hanno vissuto

Iva e Fausto sono innamoratissimi e non amano parlare particolarmente della loro vita privata. Recentemente la cantante aveva fatto un’eccezione e aveva raccontato della grave malattia che ha colpito il suo compagno, fortunatamente superata. Al momento della diagnosi, però, lo sconforto è stato forte: “Durante il primo lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio al polmone”.

Ma è stato proprio l’amore che li lega a permettere alla coppia di superare anche questo momento difficile: “All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere” – ha concluso la cantante.



