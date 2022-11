Fausto Pinna, il marito di Iva Zanicchi e la lotta contro il tumore/ Come sta? “È inappetente ma…”

Fausto Pinna è il compagno di Iva Zanicchi: la lotta contro il tumore e come sta oggi

Non è un mistero che Fausto Pinna, il marito di Iva Zanicchi, stia combattendo da anni una battaglia contro il tumore. Era il 2020 quando il produttore musicale, che sta con la celebre cantante dal 1986, scopriva alla fine di alcuni controlli cardiologici, di avere un tumore al polmone. La Zanicchi ne ha poi successivamente parlato in alcuni salotti televisivi come Oggi è un altro giorno e Storie Italiane, ammettendo di affrontare con coraggio questa situazione al fianco del compagno. Ma come sta oggi Fausto Pinna?

A dare aggiornamenti sulle sue condizioni di salute è stata proprio Iva Zanicchi nel corso di una recente intervista a Diva e Donna. La cantante, che sta affrontando un esilarante percorso nella nuova edizione di Ballando con le stelle, ha rivelato che Fausto ha perso molti chili in questi anni ma che continua a combattere e a stare meglio.

Fausto Pinna e il tumore al polmone: “Oggi sta abbastanza bene ma…”

“Fausto sta abbastanza bene. – ha spiegato la Zanicchi nell’intervista, spiegando che il compagno, prima della diagnosi, fumava moltissimo – Pesava 110 chili, ora ne pesa 74. Non ne parliamo molto, del dolore ho pudore. Ma lui sa bene che, porca miseria, se uno fuma 90 sigarette al giorno alla fine le paga. E le ha pagate con un tumore al polmone. Ma sta combattendo e sta vincendo. Solo che mi è rimasto inappetente”.

Iva Zanicchi è però certa che il suo Fausto vincerà questa battaglia: “Lui è un uomo molto forte […] è talmente forte che a volte è lui che fa coraggio a me”, ha infatti raccontato in un’intervista di qualche tempo fa.

