FAUSTO PINNA, ‘MARITO’ IVA ZANICCHI/ “Ha avuto un tumore, abbiamo lottato insieme”

Fausto Pinna è l’uomo attualmente al fianco di Iva Zanicchi, cantante ed ex politica originaria di Ligonchio (Reggio Emilia) oggi ospite a Domenica in. Lei lo definisce ‘mio marito’, ma in realtà i due non si sono mai sposati. Il suo legame con il ‘vero’ marito Tonino Ansoldi si è interrotto con la morte di quest’ultimo nel settembre scorso; da lui, Iva aveva avuto la figlia Michela, nata a Milano nel 1967 e attualmente psicologa nel capoluogo lombardo. Tornando a Fausto, quest’ultimo è un noto produttore musicale sardo che da tempo però vive in Brianza, precisamente a Lesmo. Iva lo descrive come un uomo simpatico e solare, che la fa sempre sorridere: “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto”. Più volte, su Instagram, la Zanicchi ha condiviso attimi della loro vita di coppia, dedicandogli contestualmente parole d’affetto. In sala di registrazione, lei e Pinna hanno lavorato insieme alla realizzazione del singolo Solo tu contenuto nell’album Care colleghe del 1987.

La malattia di Fausto Pinna raccontata da Iva Zanicchi

Di recente, Iva Zanicchi ha dovuto affrontare la malattia del suo quasi-marito del tutto all’improvviso. La cantante è stata la prima ad accorgersi che qualcosa non andava, durante la primavera scorsa. “Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio”, ha raccontato Iva in un’intervista del 24 ottobre scorso a Verissimo. All’inizio, per lei e Fausto Pinna, le cose non sono state affatto facili. “Mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere”.



